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    Milliarden für Satelliten

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    Raketenstart an der Börse: Dieser Space-IPO sorgt für Aufsehen

    HawkEye 360 sammelt bei seinem Börsengang 416 Millionen US-Dollar ein. Der Deal gilt als wichtiger Test für Space- und Rüstungsaktien.

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    Milliarden für Satelliten - Raketenstart an der Börse: Dieser Space-IPO sorgt für Aufsehen
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der US-Satellitenspezialist HawkEye 360 hat bei seinem Börsengang 416 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Unternehmen platzierte 16 Millionen Aktien zu je 26 US-Dollar und erreichte damit eine Bewertung von rund 2,42 Milliarden US-Dollar.

    Die Firma aus Herndon im Bundesstaat Virginia setzte den Ausgabepreis am oberen Ende der zuvor angepeilten Spanne von 24 bis 26 US-Dollar fest. Die Aktien sollen ab Donnerstag an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel "HAWK" gehandelt werden.

    Der Börsengang fällt in eine Woche, in der Anleger besonders auf Space-Aktien schauen: Mit Rocket Lab, BlackSky und Redwire legen gleich mehrere Branchenfirmen ihre Quartalszahlen vor.

    Anleger testen erneut den Markt für Neuemissionen

    Nach einem starken April hoffen Investmentbanken auf eine Belebung des IPO-Marktes in den kommenden Monaten. HawkEye gilt dabei als wichtiger Stimmungstest für Unternehmen aus den Bereichen Verteidigungstechnologie und Raumfahrt.

    Investoren beobachten besonders genau, ob die Nachfrage nach Space-Tech-Aktien anhält. Branchenbeobachter warten zudem auf eine mögliche öffentliche Einreichung von SpaceX, die weiteren Firmen den Gang an die Börse erleichtern könnte.

    Satelliten liefern Daten für Geheimdienste

    HawkEye wurde 2015 gegründet und analysiert weltweit Funksignale per Satellit. Das Unternehmen liefert seine Daten an Verteidigungs-, Geheimdienst- und Sicherheitsbehörden.

    Die Firma betreibt inzwischen mehr als 30 Satelliten. Den Großteil der Erlöse erzielt HawkEye mit Aufträgen der US-Regierung und verbündeter Staaten.

    Im Dezember übernahm das Unternehmen zudem ISA. Mit der Akquisition baute HawkEye seine Fähigkeiten bei Signalverarbeitung und geheimdienstlichen Analysesystemen aus. Gleichzeitig stärkte die Firma ihre Beziehungen zu US-Behörden.

    Große Banken begleiten den Börsengang

    Zu den Konsortialbanken des IPO zählen Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets und Jefferies. Der erfolgreiche Börsengang dürfte nun genau verfolgt werden, weil er Hinweise auf die aktuelle Risikobereitschaft der Anleger im Technologiesektor liefert.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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