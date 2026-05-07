AKTIE IM FOKUS
Auf stabil folgt erholt - Anleger goutieren Henkels Wachstum
- Henkel-Aktien nach Quartalsbilanz mit fast fünf Prozent
- Umsatzprognose 1 bis 3 Prozent ohne Währungseffekt
- Bereinigte operative Marge 14,5 bis 16 Prozent erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem jüngsten Rückfall der Henkel-Aktien auf den tiefsten Stand seit Ende 2022 haben Anleger am Donnerstag wieder etwas Zutrauen gefasst. Nach der Quartalsbilanz der Düsseldorfer führten die Aktien mit einem Kursplus von fast fünf Prozent auf 66,36 Euro den Dax an. Aus der Stabilisierung der vergangenen Tage wurde damit eine Erholung.
Der Konsumgüterkonzern ist zum Jahresstart operativ etwas stärker gewachsen als von Experten erwartet. Für das laufende Jahr erwartet Henkel weiterhin ein Umsatzplus abseits von Währungs- und Portfolioeffekten von ein bis drei Prozent. Die Konsensschätzung am Markt liegt laut der DZ Bank bei 1,5 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll laut Konzern 14,5 bis 16 Prozent erreichen. Hier erwarten Marktexperten durchschnittlich 14,8 Prozent.
"Nach der überraschend soliden Umsatzentwicklung im ersten Quartal halten wir einen Anstieg der Konsensgewinnschätzungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich für denkbar", schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank in einer ersten Reaktion. Dass Henkels Wachstum in beiden Segmenten auf Preis- und Mengenanstiegen beruhe, dürfte am Markt gut ankommen. Lobende Worte fand der Experte für ein deutliches Mengenwachstum im Konsumgeschäft.
Der Aktienkurs von Henkel setzte sich am Donnerstag erstmals seit Ende Februar deutlicher von der 21-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab. Diese verläuft aktuell bei knapp 65 Euro und gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend. Der verlief bei Henkel zuletzt steil abwärts: Von einem Zwischenhoch Ende Februar bei gut 84 Euro sackten die Papiere binnen drei Monaten um bis zu 27 Prozent ab./bek/niw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,99 % und einem Kurs von 66,50 auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +8,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,94 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -2,61 %/+12,38 % bedeutet.
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Guter Start in das Geschäftsjahr 2026
Henkel erreicht gutes organisches Umsatzwachstum
im ersten Quartal 2026
- Konzernumsatz: rund 5,0 Mrd Euro, organisch +1,7 Prozent
- Organische Umsatzsteigerung getragen von beiden Unternehmensbereichen,
- jeweils mit positiver Volumen- und Preisentwicklung:
- Adhesive Technologies: organisches Umsatzwachstum von 1,7 Prozent
- Consumer Brands: organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent
- Erfolgreiche Umsetzung der M&A-Wachstumsstrategie:
- Fünf Transaktionen mit einem Gesamtumsatzvolumen von rund 1,6 Mrd Euro
- Drei Transaktionen davon bereits erfolgreich abgeschlossen:
- Wetherby Laroc, ATP Adhesive Systems, Not Your Mother’s
- Aktienrückkaufprogramm von rund 1 Mrd Euro Ende März erfolgreich abgeschlossen
- Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 unverändert:
- Organisches Umsatzwachstum: 1,0 bis 3,0 Prozent
- Bereinigte Umsatzrendite: 14,5 bis 16,0 Prozent
- Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS): Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich (bei konstanten Wechselkursen)
Der Laden steht vor einem klassischen Mix aus zyklischen Belastungen, geopolitischer Volatilität und der Notwendigkeit, das Consumer-Geschäft nachhaltig zu stärken. Für mich sieht die Umorganisation nach Vorbereitungen für eine Aufspaltung aus wenn sie operativ nicht die Kurve kriegen. Der Chart ist ohnehin nicht sexy so das man hier getrost noch etwas weiter zugucken kann.
Der Russe geschlagen? Wo lebst Du? Auch stellt sich mir die Frage, was wir daraus für Vorteile hätten?