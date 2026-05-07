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    AKTIE IM FOKUS

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    Auf stabil folgt erholt - Anleger goutieren Henkels Wachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • Henkel-Aktien nach Quartalsbilanz mit fast fünf Prozent
    • Umsatzprognose 1 bis 3 Prozent ohne Währungseffekt
    • Bereinigte operative Marge 14,5 bis 16 Prozent erwartet
    AKTIE IM FOKUS - Auf stabil folgt erholt - Anleger goutieren Henkels Wachstum
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem jüngsten Rückfall der Henkel-Aktien auf den tiefsten Stand seit Ende 2022 haben Anleger am Donnerstag wieder etwas Zutrauen gefasst. Nach der Quartalsbilanz der Düsseldorfer führten die Aktien mit einem Kursplus von fast fünf Prozent auf 66,36 Euro den Dax an. Aus der Stabilisierung der vergangenen Tage wurde damit eine Erholung.

    Der Konsumgüterkonzern ist zum Jahresstart operativ etwas stärker gewachsen als von Experten erwartet. Für das laufende Jahr erwartet Henkel weiterhin ein Umsatzplus abseits von Währungs- und Portfolioeffekten von ein bis drei Prozent. Die Konsensschätzung am Markt liegt laut der DZ Bank bei 1,5 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll laut Konzern 14,5 bis 16 Prozent erreichen. Hier erwarten Marktexperten durchschnittlich 14,8 Prozent.

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    "Nach der überraschend soliden Umsatzentwicklung im ersten Quartal halten wir einen Anstieg der Konsensgewinnschätzungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich für denkbar", schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank in einer ersten Reaktion. Dass Henkels Wachstum in beiden Segmenten auf Preis- und Mengenanstiegen beruhe, dürfte am Markt gut ankommen. Lobende Worte fand der Experte für ein deutliches Mengenwachstum im Konsumgeschäft.

    Der Aktienkurs von Henkel setzte sich am Donnerstag erstmals seit Ende Februar deutlicher von der 21-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab. Diese verläuft aktuell bei knapp 65 Euro und gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend. Der verlief bei Henkel zuletzt steil abwärts: Von einem Zwischenhoch Ende Februar bei gut 84 Euro sackten die Papiere binnen drei Monaten um bis zu 27 Prozent ab./bek/niw/stk

    Henkel VZ

    +5,37 %
    +8,40 %
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    +1.944,73 %
    ISIN:DE0006048432WKN:604843
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,99 % und einem Kurs von 66,50 auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +8,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,94 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -2,61 %/+12,38 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Henkel VZ - 604843 - DE0006048432

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursstagnation der Henkel VZ (~60–70€) aufgrund fehlender Innovationsdynamik und rückläufigem Umsatz; ein Innovationsschub könnte Kurse über 100€ bringen. Diskutiert werden Bewertungsoptionen (Aktienrückkäufe/Vorzugsumwandlung), mögliche Aufspaltung/Holding-Struktur, fundamentale Risiken durch Lieferketten/Geopolitik und technische Marken (Nackenlinie ~68,16€, fallende GDs).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Henkel VZ eingestellt.

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    dpa-AFX
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