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    AKTIEN IM FOKUS

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    Rheinmetall nach detaillierten Zahlen schwach - Vincorion stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall fällt in Quartalszahlen um vier Prozent
    • Vincorion steigt fast neun Prozent auf Rekordkurs
    • Analysten sehen ein stärkeres zweites Quartal
    AKTIEN IM FOKUS - Rheinmetall nach detaillierten Zahlen schwach - Vincorion stark
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die deutschen Rüstungswerte der ersten Reihe - Rheinmetall , Hensoldt und Renk - haben am Donnerstag eher wieder einen schweren Stand. So sanken Rheinmetall nach endgültigen Quartalszahlen um bis zu nahezu 4 Prozent und liefen sich in der vorherigen Erholung damit zunächst an der 21-Tage-Linie fest.

    Auf die Eckdaten zum Quartal vom Montagabend hatten sie noch positiv reagiert. Analyst Sam Burgess von Goldman Sachs sah nun durch die detaillierten Zahlen den mauen Eindruck der Eckdaten bestätigt. Die Experten setzen aber auf ein umso stärkeres zweites Quartal, da es zum Jahresstart eher Timing-Effekte gegeben habe.

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    Gefragt waren dagegen am Donnerstag die Aktien des Ende März an die Börse gegangenen Zulieferers Vincorion . Sie zogen um bis zu knapp neun Prozent auf 23,90 Euro an und waren damit so teuer wie noch nie. Für die Aktionäre der ersten Stunde liegt das Plus damit bei etwas mehr als 40 Prozent.

    David Perry von JPMorgan lobte den sehr starken Auftragseingang des Spezialisten für Energie- und Antriebssysteme für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen./ag/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 1.401 auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +7,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 65,21 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.157,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +46,16 %/+63,98 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung nach dem Q1‑Bericht: Guidance bestätigt, volle Auftragsbücher und Marine‑Integration, Aktienrückkauf diskutiert. Technisch gilt 1.320–1.350 als wichtige Unterstützung (Einstieg ~1.330). Großaufträge (F126, Mangalia) werden als fundamentale Kurstreiber gesehen, gegenüber stehen Kritik an hoher Bewertung und Spekulationen über weitere Korrekturen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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