WDH/ROUNDUP
Deutz startet mit dickem Auftragsplus ins Jahr - Aktie gefragt
- Starker Auftragseingang im ersten Quartal für Deutz
- Umsatz und bereinigtes Ebit deutlich gestiegen
- Aktie klettert nach Kursgewinn und Zielbestätigung
(Wiederholung aus technischen Gründen)
KÖLN (dpa-AFX) - Beim Motorenhersteller Deutz zahlt sich der jüngste Konzernumbau weiter aus. Im traditionell eher schwachen ersten Quartal zog der Konzern deutlich mehr Aufträge an Land. Chef Sebastian Schulte zeigte sich am Donnerstag auf der Pressekonferenz insbesondere von dem Anstieg der Buchungen im Motorenbereich positiv überrascht. "Das gute Momentum, das wir haben, stützt ganz klar unsere Jahresziele", sagte der Manager. Dabei schloss er auch eine Einengung der Prognosebandbreite nicht aus, sollte die Dynamik im Jahresverlauf weiter anhalten. An der Börse kletterte die Aktie auf die Nachrichten deutlich.
Das Papier schoss im morgendlichen Handel um fast 9 Prozent nach oben und erreichte ein Hoch seit Anfang März, zuletzt lag der Kurs noch gut 8 Prozent im Plus bei 11,48 knapp darunter. Damit gehörte es zu den Favoriten im MDax, dem Index der mittelgroßen Unternehmenswerte. Bereits in den vergangenen Handelstagen hatte sich die Aktie im Einklang mit dem Markt deutlich erholt, seit einem Zwischentief Ende April hat der Kurs fast 16 Prozent hinzugewonnen. Im Vergleich zum Jahreswechsel kostet die Aktie sogar rund ein Drittel mehr.
Von Anfang Januar bis Ende März zog der Auftragseingang um gut 41 Prozent auf 771 Millionen Euro an. Der Kölner Hersteller berichtete dabei auch von einer Erholungstendenz im Baumaschinen- und Landtechnikbereich vor allem zum Quartalsende hin. Im größten Standbein mit Motoren gingen in den drei Monaten über ein Viertel mehr Buchungen ein als im Jahr zuvor. Die positive Tendenz dort habe auch im April angehalten, sagte Schulte.
Thorsten Reigber von der DZ erklärte, der Auftragseingang bei Deutz sei besser als gedacht ausgefallen. Allerdings sei ein großer Teil des Anstiegs der Übernahme des Notstromaggregate-Herstellers Frerk geschuldet.
Konzernweit kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 Prozent auf 530 Millionen Euro. "Sowohl unser Motorengeschäft als auch unsere neu erschlossenen Geschäftsfelder Energie und Verteidigung sowie das wichtige Wachstumsfeld Service leisten erkennbare Beiträge", hob Schulte hervor.
Noch stärker als der Erlös verbesserte sich das operative Ergebnis. Dabei kamen Deutz auch Einsparungen zugute: Alle Maßnahmen seien erfolgreich in Gang gebracht, und das ursprüngliche Einsparziel von 50 Millionen Euro werde um rund zehn Prozent übertroffen, hieß es.
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog somit gar um fast 46 Prozent auf 37,3 Millionen Euro an. Die entsprechende Marge stieg um 1,8 Prozentpunkte auf 7 Prozent. Dabei konnte der Konzern in seinem kleinsten Bereich, dem Geschäft mit Batteriemanagementsysteme und Wasserstoffverbrennungsmotoren seinen operativen Verlust deutlich verringern.
Unter dem Strich kehrte der Konzern mit einem Gewinn von 21,8 Millionen Euro in die schwarzen Zahlen zurück. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Verlust von 10 Millionen Euro gestanden.
Die Jahresziele bestätigte Schulte. Bislang sehen diese einen Umsatzanstieg auf 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro vor. 2025 hatte Deutz bereits von seinem Expansionskurs profitiert und den Umsatz auf gut 2 Milliarden Euro angekurbelt. Die operative Rendite (bereinigte Ebit-Marge) will das Management 2026 auf 6,5 bis 8 Prozent hochtreiben, nach 5,5 Prozent im vorigen Jahr.
Die Nordrhein-Westfalen hatten 2024 nach mauen Absatzzahlen und der schwachen Konjunktur ihr Sparpaket ausgerollt. Zugleich kaufte Deutz abseits des bisherigen Kerngeschäfts zu. So baute der Konzern etwa im vergangenen September sein Rüstungsgeschäft mit dem Kauf der Sobek Group aus, einem Anbieter von Antriebssystem für Drohnen. Die Frerk Aggregatebau GmbH kam Anfang Februar zu Deutz hinzu./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,68 % und einem Kurs von 11,52 auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +22,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -2,91 %/-20,56 % bedeutet.
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Ein Trip nach Berlin, der sich gelohnt hat. Denn der Austausch mit Verteidigungsminister Boris Pistorius, Wirtschaftsministerin https://www.linkedin.com/in/katherinareiche/ und zahlreichen Kollegen aus der Industrie hat deutlich gezeigt: Wir sind als deutsche Industrie bereit, unsere Fähigkeiten deutlich stärker für die Verteidigungsfähigkeit in Deutschland und Europa einzubringen. Und es passiert bereits eine Menge.
Für https://www.linkedin.com/company/deutzofficial/ nehme ich vier zentrale Erkenntnisse mit:
1️⃣ Skalierbarkeit ist ein strategischer Vorteil – und DEUTZ ist dafür aufgestellt.
Mit unseren Werken in Köln, Ulm und Herschbach, unserer hohen Fertigungstiefe und einem starken Entwicklungs- und Servicenetzwerk in Deutschland, Europa und den USA sind wir sofort liefer- und skalierfähig.
2️⃣ Resilienz entsteht durch Dual-Use-Kompetenz.
Wir sichern nicht nur die Lieferfähigkeit für den Verbrennungsmotor, sondern bauen parallel robuste Lieferketten für neue Antriebstechnologien auf – batterieelektrisch, hybrid und softwareintensiv.
Ob Baumaschine, Landmaschine, geschütztes Fahrzeug oder Drohne: Verfügbarkeit zählt. Und genau darauf arbeiten wir hin.
3️⃣ Die Zeitenwende wirkt als Innovationskatalysator.
Unsere Teams bei DEUTZ entwickeln seit über 160 Jahren Lösungen für die Herausforderungen ihrer Zeit. Die aktuelle sicherheitspolitische Lage setzt neue Impulse frei: in der Antriebstechnik, in Energieversorgungslösungen und in der Zusammenarbeit mit jungen Defence-Tech-Unternehmen.
4️⃣ Was es jetzt braucht: Mut zur Entscheidung – bei allen Beteiligten.
DEUTZ hat im Februar 2022 nicht gezögert: Wir haben den Defence-Bereich ausgebaut, neue Produkte auf den Weg gebracht und eine eigene, agile Defence Business Unit aufgebaut.
Ministerin Reiche hat es treffend formuliert: Entwicklungszyklen werden kürzer. Das heißt wir dürfen uns nicht davor scheuen, Produkte schnell zu industrialisieren, auch wenn sie bald von neuen Generationen abgelöst werden könnten. Was zählt, ist Geschwindigkeit.
Vielen Dank an Minister Pistorius und Ministerin Reiche für den offenen, konstruktiven Austausch – ebenso wie allen Vertreterinnen und Vertretern der Ministerien, der Verbände und der teilnehmenden Unternehmen, die diesen Gipfel zu einem wichtigen Schritt nach vorne gemacht haben.
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