LAIQON: Kaufvotum erneuert

Nach Darstellung des Analysten Simon Keller von NuWays hat die LAIQON AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen Umsatz von 10,6 Mio. Euro erzielt und mit -1,2 Mio. Euro ein negatives EBITDA verbucht. Beim EBITDA erwarte der Analyst nun 4,6 Mio. Euro im Gesamtjahr. Dies entspreche dem unteren Ende der Guidance. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 8,80 Euro (zuvor: 9,10 Euro), erneuert aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.05.2026, 11:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der NuWays AG am 07.05.2026 um 08:00 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.aktien-global.de/cms/wp-content/uploads/2026-05-07-Interessenkonflikte-NuWays-LAIQON.pdf





Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 4,89EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst:

Kursziel: 8,80 EUR

