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    AKTIE IM FOKUS

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    Jungheinrich stark - Analysten warten auf Telefonkonferenz

    Für Sie zusammengefasst
    • Jahresziele bestätigt, Aktie stieg mehr als 9 Prozent
    • Kurs konnte die wichtige 50-Tage-Linie nicht überwinden
    • Trennung der Finanzchefin nach nur vier Monaten
    AKTIE IM FOKUS - Jungheinrich stark - Analysten warten auf Telefonkonferenz
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bestätigung der Jahresziele hat den Papieren von Jungheinrich am Donnerstag nach endgültigen Quartalszahlen starken Auftrieb verliehen. Mit einem prozentual zweistelligen Plus gelang es ihnen gleichwohl nicht, die für den mittelfristigen Trend relevante 50-Tage-Linie zu überspringen. Zuletzt gewannen Jungheinrich an der Spitze im moderat steigenden MDax noch etwas mehr als 9 Prozent auf 28,20 Euro.

    Der Gabelstapler-Hersteller lieferte zuletzt mit der Trennung von seiner Finanzchefin nach gerade einmal vier Monaten und einer wegen Streiks und Konkurrenzdruck schwachen Geschäftsentwicklung zum Jahresauftakt negative Schlagzeilen. Die nun bestätigte Jahresprognose dürften Marktteilnehmer daher positiv aufnehmen.

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    "Es gilt nun verstärkt Investorenvertrauen durch konstantes Liefern von kommunizierten Zielen zurückzugewinnen", hieß es von der DZ Bank. Insofern werde es interessant sein zu hören, warum das Management trotz schwachem Start ins Jahr weiterhin an den Jahreszielen glaubt festhalten zu können, schrieb Analyst Alexander Hauenstein mit Blick auf die bevorstehende Telefonkonferenz.

    Die Auftragseingänge hätten sich verbessert, lobte Analyst Lucas Ferhani von Jefferies. Wegen Vorzieheffekten sei es aber noch nicht klar, ob dieser Trend so bleibe./ajx/ag/jha/

    Jungheinrich

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    ISIN:DE0006219934WKN:621993
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,46 % und einem Kurs von 28,20 auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +12,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..

    Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +50,18 %/+72,16 % bedeutet.




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