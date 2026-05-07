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    Eurozone

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    Umsätze im Einzelhandel sinken moderater als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurozone Einzelhandelsumsatz März -0,1 Prozent
    • Erwarteter Rückgang -0,3 Prozent nicht eingetroffen
    • Umsatz gegenüber Vorjahr gestiegen um 1,2 Prozent
    Eurozone - Umsätze im Einzelhandel sinken moderater als erwartet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im März weniger als erwartet gefallen. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Im Februar waren die Umsätze laut revidierten Zahlen noch um 0,3 Prozent gesunken. Zunächst war ein Rückgang um 0,2 Prozent ermittelt worden.

    Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze um 1,2 Prozent. Dies war so erwartet worden./jsl/la/jha/



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