Bernstein belässt Jungheinrich auf 'Outperform' - Ziel 46 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,08 % und einem Kurs von 27,84 auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +12,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +49,42 %/+71,28 % bedeutet.