ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Jungheinrich auf 'Outperform' - Ziel 46 Euro
- Bernstein belässt Jungheinrich auf Outperform 46 Euro
- Quartalszahlen entsprechen den veröffentlichten Eckdaten
- Jahresziele bestätigt trotz schwachem Auftakt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Jungheinrich nach finalen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Resultate des Gabelstapler-Herstellers entsprächen den bereits veröffentlichten Eckdaten, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dazu kämen die trotz des vergleichsweise schwachen Auftakts bestätigten Jahresziele./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:00 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,08 % und einem Kurs von 27,84 auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +12,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..
Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +49,42 %/+71,28 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 46 Euro
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Community Beiträge zu Jungheinrich - 621993 - DE0006219934
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MMn langfristig gute Zeiten für Kion & Jungheinrich (Kion sehe ich etwas chancenreicher, aber volatil, Jungheinrich etwas konservativer).