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    Leifheit spürt Konsumzurückhaltung und rutscht ins Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Leifheit verzeichnet Verlust von 2,3 Mio Euro
    • Umsatz 61,2 Mio Euro rund vier Prozent darunter
    • Vorstand bestätigt Prognose 2026 unsichere Nahostlage
    Leifheit spürt Konsumzurückhaltung und rutscht ins Minus
    Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa

    NASSAU (dpa-AFX) - Der Haushaltswarenhersteller Leifheit hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Verlust eingefahren. Unter dem Strich steht ein Minus von 2,3 Millionen Euro nach einem Gewinn von 2,0 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Nassau (Rhein-Lahn-Kreis) mitteilte.

    Gründe seien unter anderem höhere Logistikkosten, aber auch erhöhte Werbeaufwendungen. Das Marktumfeld sei "außerordentlich herausfordernd". Der Umsatz lag bei 61,2 Millionen Euro und damit rund vier Prozent unter dem Vorjahresquartal, wie das 1959 gegründete Unternehmen weiter mitteilte.

    "Wir haben mit verstärkten Kampagnen in den Kernkategorien Reinigen und Wäschepflege wichtige Impulse gesetzt, auch wenn die allgemein ausgeprägte Konsumzurückhaltung durchweg spürbar ist", sagte der Vorstandsvorsitzende der Leifheit AG, Alexander Reindler.

    Trotz der genannten Belastungen halte der Vorstand an der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fest: ein leichtes Wachstum des Konzernumsatzes und ein operatives Ergebnis etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei bestünden jedoch große Unsicherheiten im Hinblick auf die Eskalation im Nahen Osten, deren Tragweite derzeit nicht absehbar sei. Der Leifheit-Konzern beschäftigt den Angaben nach rund 1.000 Mitarbeitende./agy/DP/jha

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    ISIN:DE0006464506WKN:646450
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Leifheit Aktie

    Die Leifheit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 17,20 auf Tradegate (07. Mai 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Leifheit Aktie um -0,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Leifheit bezifferte sich zuletzt auf 172,00 Mio..

    Leifheit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.




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