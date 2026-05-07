Richtig gute Zahlen: Deutz-Aktie schießt fast 9 Prozent ins Plus

Besonders auffällig: Der bereinigte operative Gewinn verbesserte sich um fast die Hälfte auf 37,3 Millionen Euro, die entsprechende Marge stieg auf sieben Prozent. Unterm Strich steht nach einem Verlust von zehn Millionen Euro im Vorjahreszeitraum nun ein Gewinn von 21,8 Millionen Euro.

Der Kölner Motorenhersteller Deutz hat zum Jahresauftakt deutlich zugelegt und damit den Umbaukurs des Konzerns eindrucksvoll untermauert. Im ersten Quartal 2026 kletterte der Auftragseingang um mehr als 40 Prozent auf 771 Millionen Euro, der Umsatz wuchs um rund acht Prozent auf 530 Millionen Euro.

Konzernchef Sebastian Schulte zeigte sich auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor allem vom Kerngeschäft beeindruckt: Im Motorenbereich lagen die Bestellungen mehr als ein Viertel über dem Vorjahresniveau, und die positive Tendenz habe sich auch im April fortgesetzt. "Das gute Momentum, das wir haben, stützt ganz klar unsere Jahresziele", sagte Schulte. Eine Einengung der Prognosebandbreite schloss er nicht aus, sollte die Dynamik anhalten.

Allerdings verdient der Auftragssprung einen zweiten Blick. DZ-Bank-Analyst Thorsten Reigber weist darauf hin, dass ein erheblicher Teil des Zuwachses auf die Erstkonsolidierung der Anfang Februar übernommenen Frerk Aggregatebau GmbH zurückgeht, einem Notstromaggregatehersteller. Bereinigt darum hätte das Wachstum bei rund 15 Prozent gelegen. Beim Umsatz lag Deutz leicht unter den Erwartungen, das bereinigte Ergebnis traf den Konsens hingegen punktgenau.

Das Sparprogramm läuft unterdessen besser als geplant: Das ursprüngliche Einsparziel von 50 Millionen Euro wird nach Unternehmensangaben um rund zehn Prozent übertroffen. Für das Gesamtjahr 2026 hält Deutz an seiner Prognose fest: Umsatz zwischen 2,3 und 2,5 Milliarden Euro, operative Marge zwischen 6,5 und 8,0 Prozent.

An der Börse kam das alles gut an. Die Aktie schoss im Handelsverlauf um zeitweise fast neun Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Anfang März und gehörte damit zu den stärksten Werten im MDax. Seit einem Zwischentief Ende April hat der Kurs inzwischen fast 16 Prozent zugelegt, seit Jahresbeginn sogar rund ein Drittel.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



