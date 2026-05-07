Bitcoin-Miner Hut 8 steigt über 35% nach Milliarden-Deal

Der kanadische Bitcoin-Miner Hut 8 hat an der Börse für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Die Aktie schloss am Mittwoch 35 Prozent im Plus bei 108,94 US-Dollar, nachdem das Unternehmen einen milliardenschweren Vertrag rund um ein KI-Rechenzentrum in Texas bekannt gegeben hatte. Im Zentrum steht ein langfristiger Leasingvertrag im Volumen von 9,8 Milliarden US-Dollar – mit einer möglichen Ausweitung auf insgesamt mehr als 25 Milliarden US-Dollar.

Laut Unternehmensangaben handelt es sich um einen 15-jährigen Leasingvertrag für das sogenannte "Beacon Point"-Campusprojekt im texanischen Nueces County. Ursprünglich war der Standort für Bitcoin-Mining vorgesehen, wurde jedoch aufgrund der explodierenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung strategisch neu positioniert.

Die erste Ausbaustufe umfasst eine IT-Kapazität von 352 Megawatt. Der bislang nicht namentlich genannte Kunde wird laut Hut 8 die Infrastruktur für KI-Training sowie Inferenz-Anwendungen im Hyperscale-Bereich nutzen.

Besonders bemerkenswert: Werden sämtliche Verlängerungsoptionen gezogen, könnte der Gesamtwert des Vertrags auf rund 25,1 Milliarden US-Dollar anwachsen.

KI statt Bitcoin

Viele börsennotierte Miner forcieren den Umbau ihrer Geschäftsmodelle hin zu künstlicher Intelligenz, Cloud-Computing und High-Performance-Computing-Infrastruktur. Analysten gehen inzwischen davon aus, dass einige Unternehmen bis Ende 2026 bis zu 70 Prozent ihrer Umsätze aus KI-bezogenen Aktivitäten generieren könnten.

Bereits heute wurden in diesem Sektor Verträge im Umfang von mehr als 70 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Hut 8 positioniert sich mit dem neuen Deal nun klar als einer der aggressivsten Akteure in diesem Markt.

Quartalszahlen zeigen radikalen Wandel des Geschäftsmodells

Parallel zur Vertragsmeldung veröffentlichte Hut 8 auch seine Zahlen für das erste Quartal 2026. Zwar weitete sich der Nettoverlust auf 253 Millionen US-Dollar aus – nach 134 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum, die Erlöse stiegen auf 71 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal lediglich 22 Millionen US-Dollar erzielt worden waren.

Das Unternehmen erklärte, dass die Umsätze aus ASIC-Computing überwiegend über die Tochtergesellschaft American Bitcoin erzielt wurden. Weitere Beiträge kamen von der KI-Cloud-Plattform Highrise AI sowie klassischen Cloud-Lösungen unter der Marke Hut 8 Canada.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hut 8 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 89,84EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.





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