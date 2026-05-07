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    UNIQA: Recommender-Award für die Marke Raiffeisen Versicherung

    Für Sie zusammengefasst
    • Raiffeisen Versicherung erhält Gütesiegel für Kundennähe
    • 8.000 Kundinnen und Kunden bestätigen Empfehlung
    • FMVÖ Recommender feiert 20 Jahre und nutzt NPS
    APA ots news - UNIQA: Recommender-Award für die Marke Raiffeisen Versicherung
    Foto: Siarhei - 356130783

    Auszeichnung mit dem Gütesiegel für sehr gute
    Kundenorientierung

    Wien (APA-ots) - Im Rahmen der Verleihung der FMVÖ-Recommender-Awards 2026 am 6. Mai
    erhielt UNIQA für ihre Marke Raiffeisen Versicherung das Gütesiegel für sehr gute Kundenorientierung in der Kategorie "Direkt- und Spezialversicherungen".

    Insgesamt 8.000 Bank- und Versicherungskund:innen bildeten die Jury des diesjährigen FMVÖ-Recommender-Awards und bestätigten der Raiffeisen Versicherung eine besonders hohe
    Weiterempfehlungsbereitschaft. Die Recommender-Umfrage des Finanz- Marketing Verbandes Österreich (FMVÖ) fand in diesem Jahr bereits zum 20. Mal statt, die FMVÖ-Recommender-Gala gilt als "Oscar-Verleihung" der Finanzbranche.

    " Ich bin stolz darauf, dass wir in der Kategorie Direkt- und Spezialversicherungen mit einem Sehr gut ausgezeichnet wurden. Besonders wertvoll ist für uns, dass dieses Ergebnis auf dem Feedback unserer Kundinnen und Kunden basiert - es freut mich sehr, dass der engagierte Einsatz der Beraterinnen und Berater in den Bankfilialen sowie unsere Produkte, Service- und Leistungsprozesse entlang der gesamten Kundenreise geschätzt werden. Gemeinsam schaffen wir so die Basis für vertrauensvolle Kundennähe ", sagt Sabine Pfeffer, Vorständin Kunde & Markt Bank Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG und verantwortlich für die Marke Raiffeisen Versicherung .

    " Ein herzliches Danke an alle Beraterinnen und Berater in den Raiffeisenbanken und dem gesamten Team der UNIQA und Raiffeisen Versicherung. Diese Auszeichnung ist Anerkennung für unser gemeinsames Engagement und zugleich Ansporn, weiterhin jeden Tag unser Bestes zu geben. "

    Über den FMVÖ-Recommender

    Der FMVÖ-Recommender wurde im Jahr 2007 vom Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) ins Leben gerufen. Auf Basis einer repräsentativen Studie wurden für den diesjährigen FMVÖ-Recommender im ersten Quartal 2026 rund 8.000 Kund:innen österreichischer Banken und Versicherungen befragt. Als Erhebungsmethode für den FMVÖ- Recommender dient der vom US-amerikanischen Unternehmensberater Frederick F. Reichheld entwickelte Net Promoter Score (NPS), mit dem die Weiterempfehlungsbereitschaft auf Kund:innenseite gemessen wird.

    Bildunterschrift : Erich Mayer, Präsident FMVÖ (l.) und Robert Sobotka, Vorstandsmitglied FMVÖ und Geschäftsführer Telemark Marketing gratulieren Sabine Pfeffer, Vorstandsmitglied Kunde & Markt Bank Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG.

    Abdruck honorarfrei, FMVÖ/Martin Hörmandinger

    UNIQA

    Die UNIQA Group ist eine der führenden
    Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen.
    In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 6.000 Mitarbeiter:innen betreuen 3,9 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte
    Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

    Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

    Rückfragehinweis:
    UNIQA Insurance Group AG
    Mag. Natascha A. Smole
    Telefon: +43 664 88827382
    E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0106 2026-05-07/11:42






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