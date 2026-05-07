Fast voll vermietet: Vonovia profitiert vom Wohnraummangel

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 711,6 Millionen Euro, gestützt durch die starke Performance im Bereich immobilienbezogener Dienstleistungen. Der den Aktionären zurechenbare bereinigte Gewinn sank hingegen um 7,2 Prozent auf 365,6 Millionen Euro, hauptsächlich aufgrund höherer Finanzierungskosten.

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia profitierte im ersten Quartal vor allem von höheren Mieteinnahmen. Auch das Geschäft mit Nebendienstleistungen wie Instandhaltung und Energievertrieb trug zum Anstieg des operativen Ergebnisses bei, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt, der Schuldenabbau bleibt jedoch ein zentrales Anliegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ende März verwaltete Vonovia in Deutschland knapp 471.000 eigene Wohnungen. In Schweden waren es etwa 40.000 und in Österreich rund 20.000, insgesamt also fast 531.000 Wohneinheiten. Wie alle Vermieter profitiert auch Vonovia weiterhin von der hohen Nachfrage nach Wohnraum in Ballungsräumen. Die durchschnittliche Monatsmiete in Deutschland lag Ende März bei 8,26 Euro pro Quadratmeter, ein Anstieg von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Konzernweit stieg sie um denselben Prozentsatz auf 8,46 Euro pro Quadratmeter. Die Leerstandsquote in Deutschland betrug Ende März 1,9 Prozent, was einer nahezu vollständigen Auslastung entspricht. CEO Luka Mucic sagte dazu: "Als Marktführer steht Vonovia im Zentrum des Megatrends Urbanisierung und der damit verbundenen Nachfrage nach Wohnraum. Mithilfe konventioneller und serieller Bauweisen realisieren wir unsere Projekte sowohl für unser eigenes Portfolio als auch für Dritte zügig."

Vonovia unterscheidet in Deutschland zwischen 15 regionalen Märkten. Die größte Wohnungsdichte findet sich im Großraum Berlin mit über 138.000 Einheiten. Davon standen Ende März lediglich 0,8 Prozent leer. Die durchschnittliche Miete betrug dort 8,23 Euro pro Quadratmeter. Die höchste Leerstandsquote wurde mit 3,3 Prozent im Raum Hannover verzeichnet, die höchste Durchschnittsmiete lag im Raum München mit 10,57 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von der Rhein-Main-Region mit 10,19 Euro pro Quadratmeter. Die niedrigsten Mieten erzielte Vonovia im Regionalmarkt Bremen mit durchschnittlich 7,27 Euro pro Quadratmeter.

Vonovia muss in diesem Jahr noch gut 1,6 Milliarden Euro refinanzieren. In den nächsten beiden Jahren stehen dem Unternehmen jeweils Refinanzierungen in Höhe von fast 5 Milliarden Euro bevor. Sollten die Zinsen deutlich steigen, müsste das Unternehmen seinen Refinanzierungsbedarf und das Tempo seiner Schuldenrestrukturierung neu bewerten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 22,67EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.

Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet! Jetzt Report kostenlos herunterladen!