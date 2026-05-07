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    Sohn von Hamas-Anführer bei Angriff im Gazastreifen getötet

    Für Sie zusammengefasst
    • Sohn des Hamas-Führers bei Luftangriff getötet
    • Drohnenangriff in Dschabalija forderte Tote
    • Waffenruhe seit Oktober 2025 bleibt brüchig
    Sohn von Hamas-Anführer bei Angriff im Gazastreifen getötet
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ist nach Krankenhausangaben der Sohn des Hamas-Anführers Chalil al-Haja getötet worden. Asam Chalil al-Haja sei in der Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte das Al-Ahli-Krankenhaus mit. Nach Berichten in Gaza war er bei einem israelischen Drohnenangriff am Mittwoch im Flüchtlingsviertel Dschabalija getroffen worden. Dabei wurde Krankenhausangaben zufolge ein weiteres Hamas-Mitglied getötet. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe die Berichte.

    Chalil al-Haja ist höchstrangiger Hamas-Funktionär im Ausland und Unterhändler bei Verhandlungen über eine dauerhafte Friedensregelung für den Gazastreifen.

    Weiterer Sohn bei früherer Attacke in Doha getötet

    Im vergangenen Jahr hatte Israels Luftwaffe versucht, die Führungsspitze der Hamas in der katarischen Hauptstadt Doha anzugreifen. Chalil al-Haja war dabei Berichten zufolge ein Ziel. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke damals jedoch fehl, es sei kein Mitglied der Delegation getötet worden. Sechs Menschen seien aber ums Leben gekommen, darunter al-Hajas Sohn und sein Büroleiter. Der Angriff war international verurteilt worden.

    Seit Oktober 2025 herrscht zwar eine Waffenruhe, de facto kommt es aber immer wieder zu tödlichen Angriffen oder Konfrontationen. Die im Friedensplan von US-Präsident Donald Trump vorgesehene Entwaffnung der islamistischen Terrororganisation Hamas ist bisher nicht umgesetzt worden. Israel kontrolliert weiterhin eine Hälfte des Gazastreifens. Der Hamas gelang es seit Beginn der Waffenruhe, ihre Herrschaft in dem von ihr weiterhin kontrollierten Gebiet in Gaza wieder weitgehend zu festigen./edr/DP/jha






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