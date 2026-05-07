BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach finalen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Das Luftverteidigungsgeschäft sei der größte Lichtblick, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betonte die Auftragsbeschleunigung, die sich im zweiten Quartal und dem zweiten Halbjahr bei dem Rüstungskonzern abzeichne./rob/tih/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 1.420EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2100

Kursziel alt: 2100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2100,00 € , was eine Steigerung von +49,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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