BERENBERG stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach finalen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Das Luftverteidigungsgeschäft sei der größte Lichtblick, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betonte die Auftragsbeschleunigung, die sich im zweiten Quartal und dem zweiten Halbjahr bei dem Rüstungskonzern abzeichne./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:21 / GMT
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Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 1.420EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2100
Kursziel alt: 2100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2100
Kursziel alt: 2100
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