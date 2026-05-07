[Earnings Quickcheck Q1/26] Vincorion: Willkommen im Milliardenspiel

Vincorion SE ist ein weitgehend unbekanntes, aber technologisch etabliertes Unternehmen innerhalb der europäischen Sicherheits- und Luftfahrtindustrie. Dabei präsentiert sich die ehemalige Jenoptik-Tochter als Anbieter missionskritischer Energie- und Mechatroniksysteme für militärische und zivile Anwendungen. Dieist ein weitgehend unbekanntes, aber technologisch etabliertes Unternehmen innerhalb der europäischen Sicherheits- und Luftfahrtindustrie. Dabei präsentiert sich die ehemalige Jenoptik-Tochter als Anbieter missionskritischer Energie- und Mechatroniksysteme für militärische und zivile Anwendungen.





Die Aktie ist erst seit wenigen Wochen börsennotiert und durchaus eine interessante Bereicherung des Kurszettels. Das bildet inzwischen auch der Aktienkurs ab, der infolge der Zahlen zum ersten Quartal 2026 die Nach-IPO-Konsolidierung beendet hat und deutlich über den Ausgabepreis gestiegen ist. Dabei überwand er nun auch die Marke von einer Milliarde Euro bei Börsenwert. Und dafür gibt es gute Gründe...



