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    Besonders beachtet!

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    Deutz Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 07.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Deutz Aktie bisher um +7,45 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutz Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutz Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 07.05.2026
    Foto: DEUTZ AG

    Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

    Deutz aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.05.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,45 % konnte die Deutz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutz Aktie. Nach einem Plus von +6,37 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 11,390. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Deutz in den letzten drei Monaten Verluste von -4,80 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +23,47 % gewonnen.

    Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,68 %
    1 Monat +30,14 %
    3 Monate -4,80 %
    1 Jahr +39,52 %
    Stand: 07.05.2026, 11:59 Uhr

    Informationen zur Deutz Aktie

    Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,74 Mrd. € wert.

    Dax scheitert an Hürde von 25.000 Punkten


    Bei weiter starken Vorgaben von den Übersee-Börsen ist für den Dax am Donnerstag die Hürde von 25.000 Punkten nach den jüngsten Gewinnen noch zu hoch. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex prozentual fast unverändert bei 24.916 Punkten. Für …

    Deutz startet mit dickem Auftragsplus ins Jahr - Aktie gefragt


    Beim Motorenhersteller Deutz zahlt sich der jüngste Konzernumbau weiter aus. Im traditionell eher schwachen ersten Quartal zog der Konzern deutlich mehr Aufträge an Land. Chef Sebastian Schulte zeigte sich am Donnerstag auf der Pressekonferenz …

    Der Motor läuft wieder rund


    Die Deutz-Aktie steht seit einigen Wochen wieder auf dem Gaspedal. Mit einem Kursgewinn von über +7% nähert sie sich am Donnerstagmorgen ihrem im Februar aufgestellten Mehrjahreshoch. Was steckt hinter der guten Performance des Kölner Motorenbauers und sollten Anleger hier investiert sein? An diesen Zahlen stimmt alles Heutiger Kurstreiber der Deutz-Aktie sind die starken Quartalszahlen des […] The post Deutz-Aktie: Der Motor läuft wieder rund first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutz

    Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. Volvo Registered (B) notiert heute unverändert, mit 0,00 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -0,65 %.

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    Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutz

    +6,98 %
    +22,68 %
    +30,14 %
    -4,80 %
    +39,52 %
    +79,37 %
    +51,04 %
    +132,02 %
    -38,74 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500
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