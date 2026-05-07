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    Jungheinrich Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 07.05.2026

    Am 07.05.2026 ist die Jungheinrich Aktie, bisher, um +6,23 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Jungheinrich Aktie.

    Besonders beachtet! - Jungheinrich Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 07.05.2026
    Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa

    Jungheinrich ist ein führender Intralogistik-Spezialist, fokussiert auf Flurförderzeuge, Lagertechnik, Automatisierung und digitale Logistiklösungen. Stark im E‑Stapler-Segment und bei Lithium-Ionen-Systemen. Weltweit Top-3 im Markt, besonders in Europa. Wichtige Wettbewerber: KION (Linde/Still), Toyota Material Handling, Hyster-Yale. USP: hohe Elektrifizierungskompetenz, Systemlösungen aus einer Hand.

    Wie hat sich die Jungheinrich-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag konnte die Jungheinrich Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,23 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Jungheinrich Aktie. Nach einem Plus von +5,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 27,62, mit einem Plus von +6,23 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Obwohl sich die Jungheinrich Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -29,08 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Jungheinrich Aktie damit um +12,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -26,48 % verloren.

    Jungheinrich Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,55 %
    1 Monat -2,40 %
    3 Monate -29,08 %
    1 Jahr -20,46 %
    Stand: 07.05.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Jungheinrich Aktie

    Es gibt 48 Mio. Jungheinrich Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,34 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Manitou BF und Co.

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %. Manitou BF notiert im Plus, mit +2,33 %. Kion Group notiert im Plus, mit +1,93 %.

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    Ob die Jungheinrich Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jungheinrich Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Jungheinrich

    +5,54 %
    +12,55 %
    -2,40 %
    -29,08 %
    -20,46 %
    -24,04 %
    -40,55 %
    -2,80 %
    +2.915,38 %
    ISIN:DE0006219934WKN:621993
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