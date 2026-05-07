EU genehmigt Deutsche Milliarden für Klimaschutz
Für Sie zusammengefasst
- Deutschland darf Industrie mit fünf Milliarden Euro
- Europäische Kommission genehmigt Beihilfepläne
- Unterstützung für klimaschonende Produktionsweisen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland darf seine Industrie beim Umstieg auf klimafreundlichere Produktionsweisen mit fünf Milliarden Euro unterstützen. Die Europäische Kommission gab grünes Licht für entsprechende Pläne der Bundesregierung, wie sie in Brüssel mitteilte./tre/DP/jha
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