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    Aktien Europa

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    Zurückhaltung nach jüngsten Gewinnen - Iran-Krieg im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte stagnierten wegen Iran-Risiko
    • Anleger verlangen sichtbare Friedensfortschritte
    • Technologietitel wie AMS Osram stark, Silex mit IPO-Boom
    Aktien Europa - Zurückhaltung nach jüngsten Gewinnen - Iran-Krieg im Fokus
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag auf der Stelle getreten. Nachdem Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs am Vortag die Kurse getrieben hatten, kehrte nun wieder Zurückhaltung ein.

    Der EuroStoxx 50 legte gegen Mittag um 0,17 Prozent auf 6.037,65 Punkte zu. Außerhalb der Eurozone tendierte der schweizerische SMI kaum verändert. Der Aktienmarkt in London gab dagegen wegen der Verluste der Ölwerte um 0,71 Prozent auf 10.364,70 Punkte nach.

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    Die abwartende Haltung der Marktteilnehmer hatte gute Gründe. "Die Börse setzt auf einen zeitnahen Friedensdeal, doch nun steht die Hoffnung vor ihrer Bewährungsprobe", erläuterte Timo Emden, Marktanalyst von Emden Research. "Die Anleger erwarten nun Taten statt Worte und damit belastbare Fortschritte statt weiterer Ankündigungen." Solange die Gefahr neuer Eskalationen bestehe, dürfte die Nervosität hoch bleiben.

    Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen zwar möglich. Zugleich aber drohte Trump dem Iran in einem Interview des Senders PBS erneut: Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren".

    Die Entwicklung der Sektoren war ähnlich wie am Vortag. Gefragt waren zyklische Sektoren wie etwa Auto-, Reise- und Rohstoffwerte. Ölaktien rangierten dagegen am Ende des Feldes. Hier verloren Shell 2,2 Prozent. Der britischen Ölkonzern hatte im ersten Quartal zwar einen Gewinnsprung verzeichnet. Zugleich kürzte Shell-Chef Wael Sawan die Ausgaben für den Rückkauf eigener Aktien aber von 3,5 auf 3 Milliarden Dollar im Quartal.

    Bei den ebenfalls schwächelnden Versicherern verloren Swiss Re vier Prozent. Der Rückversicherungskonzern hatte mit seinen Quartalszahlen zwar die Erwartungen beim Reingewinn deutlich übertroffen, aber beim Umsatz unter den Erwartungen gelegen.

    Unter den steigenden Technologietiteln machte unterdessen ein Wert aus der zweiten Reihe auf sich aufmerksam. AMS Osram sprangen nach Quartalszahlen um fast 30 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zudem wartete AMS Osram mit einer Ankündigung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) auf und verwies dazu auf eine Entwicklungsvereinbarung mit einem nicht näher genannten Industriepartner für Rechenzentren. Zusätzlich gab es einen Auftrag für KI-gestützte Augmented-Reality-Smart-Glasses.

    Der Mikrochiphersteller Silex Microsystems beeindruckte zudem mit einem fulminanten Börsenstart in Stockholm. Die Aktie sprang an ihrem ersten Handelstag am Vormittag zeitweise auf bis zu 210 schwedische Kronen - fast 160 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 81 Kronen. Zuletzt lag der Kurs bei 180 Kronen./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 36,43 auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -5,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 203,23 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3771. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00GBP. Von den letzten 9 Analysten der Shell Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von +4,18 %/+10.866,42 % bedeutet.




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