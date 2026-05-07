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    Besonders beachtet!

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    SILTRONIC AG Aktie bestätigt den positiven Trend - +9,26 % - 07.05.2026

    Am 07.05.2026 ist die SILTRONIC AG Aktie, bisher, um +9,26 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG Aktie bestätigt den positiven Trend - +9,26 % - 07.05.2026
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

    SILTRONIC AG aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.05.2026

    Mit einer Performance von +9,26 % konnte die SILTRONIC AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SILTRONIC AG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,99 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 89,38, mit einem Plus von +9,26 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SILTRONIC AG Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +74,21 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +21,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +70,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SILTRONIC AG einen Anstieg von +84,21 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,17 % geändert.

    SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,31 %
    1 Monat +70,11 %
    3 Monate +74,21 %
    1 Jahr +147,61 %
    Stand: 07.05.2026, 12:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Siltronic vor allem um Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentale und technische Treiber: Eine Seite sieht starkes Momentum durch KI-gestützte Chip-Nachfrage (6 Monate ca. +65%), die Aktie bleibt volatil; andere warnen vor zyklischer Abhängigkeit, steigenden Preisen und Lagerbeständen der Kunden. Externe Signale wie Smartphone-Markt und Takeover-Spekulationen beeinflussen ebenfalls die Stimmung.

    Zur SILTRONIC AG Diskussion

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,68 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,37 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -1,86 %.

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    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    +9,60 %
    +22,41 %
    +70,24 %
    +74,35 %
    +146,46 %
    +32,45 %
    -42,60 %
    +385,25 %
    +131,53 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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