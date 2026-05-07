SILTRONIC AG Aktie bestätigt den positiven Trend - +9,26 % - 07.05.2026

Mit einer Performance von +9,26 % konnte die SILTRONIC AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SILTRONIC AG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,99 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 89,38€, mit einem Plus von +9,26 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SILTRONIC AG Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +74,21 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +21,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +70,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SILTRONIC AG einen Anstieg von +84,21 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,17 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,31 % 1 Monat +70,11 % 3 Monate +74,21 % 1 Jahr +147,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 07.05.2026, 12:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Siltronic vor allem um Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentale und technische Treiber: Eine Seite sieht starkes Momentum durch KI-gestützte Chip-Nachfrage (6 Monate ca. +65%), die Aktie bleibt volatil; andere warnen vor zyklischer Abhängigkeit, steigenden Preisen und Lagerbeständen der Kunden. Externe Signale wie Smartphone-Markt und Takeover-Spekulationen beeinflussen ebenfalls die Stimmung.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,68 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,37 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -1,86 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.