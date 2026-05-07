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    IonQ Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 07.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die IonQ Aktie bisher Verluste von -5,85 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IonQ Aktie.

    Besonders beachtet! - IonQ Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 07.05.2026
    Foto: stock.adobe.com

    IonQ revolutioniert mit ionenbasierten Quantencomputern die Rechenleistung, bietet Cloud-Dienste an und konkurriert mit IBM und Google. Ihre Technologie verspricht höhere Präzision und Skalierbarkeit.

    IonQ Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.05.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die IonQ Aktie. Sie fällt um -5,85 % auf 42,12. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,90 %, geht es heute bei der IonQ Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Obwohl die IonQ Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +43,09 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IonQ Aktie damit um +22,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +70,59 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von IonQ +10,97 % gewonnen.

    IonQ Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,23 %
    1 Monat +70,59 %
    3 Monate +43,09 %
    1 Jahr -31,33 %
    Stand: 07.05.2026, 12:01 Uhr

    Informationen zur IonQ Aktie

    Es gibt 367 Mio. IonQ Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,40 Mrd. € wert.

    IonQ liefert Monster-Zahlen – doch genau jetzt wird die Aktie richtig gefährlich


    Quantum-Aktien gehören wieder zu den heißesten Wetten am Markt. Doch nach der Rallye reichen selbst Monster-Zahlen nicht mehr automatisch für neue Kursgewinne. Die Aktie fällt.

    IonQ Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IonQ Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IonQ Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IonQ

    -5,55 %
    +22,23 %
    +70,59 %
    +43,09 %
    -25,88 %
    ISIN:US46222L1089WKN:A3C4QT
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