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    Besonders beachtet!

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    Bayer - Aktie zeigt Schwäche - 07.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -2,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer - Aktie zeigt Schwäche - 07.05.2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 07.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -2,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,80 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Bayer Verluste von -15,73 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +7,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,70 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bayer um +4,43 % gewonnen.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,66 %
    1 Monat -1,70 %
    3 Monate -15,73 %
    1 Jahr +61,17 %
    Stand: 07.05.2026, 12:02 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Divergenz aus positiven News (Asundexian-Zulassung, Glyphosat-Rechtslage, Pipeline-Übernahme) und dem Kursverlauf: Kurs im Minus trotz guter Signale. Debatten drehen sich um Rechtsrisiken beim Roundup-Fall, SCOTUS-Timing (Opt-out bis 4. Juni) und deren Auswirkungen auf die Bewertung sowie mögliche Kursziele (40-45 €, bei gutem Urteil >50 €). Monsanto-Ausgliederung wird diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,80 Mrd. € wert.

    Investigational PET Tracer Iodine 124 Evuzamitide from Bayer Met Primary Endpoints in Phase III Study in Patients Suspected to Have Cardiac Amyloidosis


    Bayer today announced positive topline results from the Phase III REVEAL study, an investigator-initiated study by Brigham and Women’s Hospital that evaluated the investigational PET/CT radiotracer I 124 evuzamitide.1,5 The study met the primary …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,46 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,33 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,40 %. Sanofi verliert -2,10 % Roche Holding notiert im Plus, mit +0,31 %.

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    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -2,78 %
    +7,66 %
    -1,70 %
    -15,73 %
    +61,17 %
    -34,11 %
    -28,43 %
    -60,18 %
    +162,44 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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