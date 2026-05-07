Bayer - Aktie zeigt Schwäche - 07.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -2,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,80 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Bayer Verluste von -15,73 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +7,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,70 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bayer um +4,43 % gewonnen.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,66 % 1 Monat -1,70 % 3 Monate -15,73 % 1 Jahr +61,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 07.05.2026, 12:02 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Divergenz aus positiven News (Asundexian-Zulassung, Glyphosat-Rechtslage, Pipeline-Übernahme) und dem Kursverlauf: Kurs im Minus trotz guter Signale. Debatten drehen sich um Rechtsrisiken beim Roundup-Fall, SCOTUS-Timing (Opt-out bis 4. Juni) und deren Auswirkungen auf die Bewertung sowie mögliche Kursziele (40-45 €, bei gutem Urteil >50 €). Monsanto-Ausgliederung wird diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,80 Mrd. € wert.

Bayer today announced positive topline results from the Phase III REVEAL study, an investigator-initiated study by Brigham and Women’s Hospital that evaluated the investigational PET/CT radiotracer I 124 evuzamitide.1,5 The study met the primary …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,46 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,33 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,40 %. Sanofi verliert -2,10 % Roche Holding notiert im Plus, mit +0,31 %.

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.