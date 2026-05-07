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    Besonders beachtet!

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    Fastly Registered (A) Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 07.05.2026

    Am 07.05.2026 ist die Fastly Registered (A) Aktie, bisher, um -19,70 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fastly Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Fastly Registered (A) Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 07.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Fastly ist ein führender CDN-Anbieter, der sich durch Geschwindigkeit, Flexibilität und Sicherheit auszeichnet, mit Akamai und Cloudflare als Hauptkonkurrenten.

    Fastly Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.05.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Fastly Registered (A) Aktie. Sie fällt um -19,70 % auf 21,600. Die Talfahrt der Fastly Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,82 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 21,600, mit einem Minus von -19,70 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Obwohl die Fastly Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +181,83 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Fastly Registered (A) Aktie damit um -9,37 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Fastly Registered (A) auf +135,58 %.

    Fastly Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,37 %
    1 Monat -25,99 %
    3 Monate +181,83 %
    1 Jahr +295,14 %
    Stand: 07.05.2026, 12:02 Uhr

    Informationen zur Fastly Registered (A) Aktie

    Es gibt 156 Mio. Fastly Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,28 Mrd. € wert.

    Fastly mit deutlichem Rücksetzer nach Rallye


    Die Fastly-Aktie stand nach den Quartalszahlen im Fokus der Marktteilnehmer. Der Kurs reagierte nach einer vorangegangenen Aufwärtsphase spürbar.

    Fastly Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fastly Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fastly Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fastly Registered (A)

    -19,63 %
    -9,37 %
    -25,99 %
    +181,83 %
    +295,14 %
    +90,08 %
    -42,07 %
    +2,03 %
    ISIN:US31188V1008WKN:A2PH9T
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