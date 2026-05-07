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    Besonders beachtet!

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    Siemens Healthineers Aktie deutlicher Kursrutsch - 07.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Healthineers Aktie bisher Verluste von -4,94 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Healthineers Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Healthineers Aktie deutlicher Kursrutsch - 07.05.2026
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

    Siemens Healthineers Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.05.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Siemens Healthineers Aktie. Sie fällt um -4,94 % auf 33,89. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,11 %, geht es heute bei der Siemens Healthineers Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Siemens Healthineers Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -16,35 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Healthineers Aktie damit um +3,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,99 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens Healthineers bisher ein Minus von -22,20 %.

    Siemens Healthineers Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,40 %
    1 Monat -2,99 %
    3 Monate -16,35 %
    1 Jahr -25,77 %
    Stand: 07.05.2026, 12:02 Uhr

    Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,34 Mrd. € wert.

    Dax scheitert an Hürde von 25.000 Punkten


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    Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61,30 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns lägen unter den …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Siemens Healthineers

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. Danaher notiert im Plus, mit +0,20 %. Koninklijke Philips notiert im Plus, mit +2,16 %.

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    Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Healthineers

    -5,78 %
    +3,40 %
    -2,99 %
    -16,35 %
    -25,77 %
    -38,32 %
    -28,34 %
    -6,69 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100
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