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    Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V. / Marktdaten ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Heimische Produktion 2025 790.000 Tonnen gestiegen
    • Verbrauch 2025 etwa 1,3 Mio t bei 6,9 Volumenprozent
    • Super E10 Marktanteil 2025 28,6 Prozent 5,1 Mio t
    OTS - Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V. / Marktdaten ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Marktdaten Bioethanol 2025: Absatz von Bioethanol in Benzin entwickelt sich positiv: Heimische Bioethanolherstellung weiter gestiegen Berlin (ots) - Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) hat die Marktdaten 2025 für die Produktion und den Verbrauch von zertifiziert nachhaltigem Bioethanol in Deutschland veröffentlicht. Die heimische Bioethanolherstellung betrug im letzten Jahr 790.000 Tonnen, dies ist gleichbedeutend mit einem Anstieg der Produktion im Vergleich zum Vorjahr von mehr als sechs Prozent. Die positive Vorjahrestendenz beim Absatz von Super E10 hielt auch 2025 an.

    Im moderat wachsenden Kraftstoffmarkt, in dem mit 17,9 Millionen Tonnen über ein Prozent mehr Benzin abgesetzt wurde als im Vorjahr, stieg auch die Beimischung von Bioethanol zu den Benzinsorten Super Plus, Super (E5) und Super E10 auf 6,9 Volumen-Prozent (2024: 6,7 Volumen-Prozent) an. Der Verbrauch von Bioethanol, das den Benzinsorten Super E10, Super Plus und Super (E5) beigemischt bzw. zur Herstellung von Ethyl- teritär -butylether (ETBE) verwendet wird, erhöhte sich um vier Prozent auf etwa 1,3 Mio. Tonnen.

    Der Marktanteil von Super E10 am Benzinabsatz wuchs 2025 weiter: von 27,5 Prozent im Jahr 2024 auf 28,6 Prozent. Die absolute Absatzmenge von Super E10 betrug 5,1 Mio. Tonnen und nahm damit um 4,6 Prozent zu. Der Marktanteil von Super (E5) ging leicht zurück und lag bei einem Absatz von 11,8 Mio. Tonnen bei etwas über 66 Prozent. Der Marktanteil von Super Plus, dem ebenfalls bis zu 5 Prozent Bioethanol beigemischt werden, stieg im Jahr 2025 leicht auf über 0,9 Mio. Tonnen an und betrug damit 5,2 Prozent (2024: 5,1 Prozent).

    Die deutsche Bioethanolproduktion erhöhte sich im Jahr 2025 und nahm um sechs Prozent zu. Insgesamt betrug die heimische Erzeugung 790.000 Tonnen.

    Die ausführlichen Marktdaten 2025 mit Infografiken und Details zu Produktion und Verbrauch finden Sie im ausführlichen Marktdaten Report https://www.bdbe.de/bioethanol/marktdaten .

    Pressekontakt:

    Christine Kroke
    Tel. 030 - 301 29 53-13
    mailto:presse@bdbe.de
    http://www.bdbe.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73390/6270638 OTS: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V.






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