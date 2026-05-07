Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V. / Marktdaten ...

Marktdaten Bioethanol 2025: Absatz von Bioethanol in Benzin entwickelt sich positiv: Heimische Bioethanolherstellung weiter gestiegen Berlin (ots) - Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) hat die Marktdaten 2025 für die Produktion und den Verbrauch von zertifiziert nachhaltigem Bioethanol in Deutschland veröffentlicht. Die heimische Bioethanolherstellung betrug im letzten Jahr 790.000 Tonnen, dies ist gleichbedeutend mit einem Anstieg der Produktion im Vergleich zum Vorjahr von mehr als sechs Prozent. Die positive Vorjahrestendenz beim Absatz von Super E10 hielt auch 2025 an.



Im moderat wachsenden Kraftstoffmarkt, in dem mit 17,9 Millionen Tonnen über ein Prozent mehr Benzin abgesetzt wurde als im Vorjahr, stieg auch die Beimischung von Bioethanol zu den Benzinsorten Super Plus, Super (E5) und Super E10 auf 6,9 Volumen-Prozent (2024: 6,7 Volumen-Prozent) an. Der Verbrauch von Bioethanol, das den Benzinsorten Super E10, Super Plus und Super (E5) beigemischt bzw. zur Herstellung von Ethyl- teritär -butylether (ETBE) verwendet wird, erhöhte sich um vier Prozent auf etwa 1,3 Mio. Tonnen.

