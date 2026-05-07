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    aap Implantate startet 2026 mit Umsatzplus & starker US-Dynamik

    Trotz globaler Unsicherheiten startet das Unternehmen mit leichtem Umsatzplus, starkem US-Wachstum und wichtigen MDR-Erfolgen zuversichtlich in das Geschäftsjahr 2026.

    aap Implantate startet 2026 mit Umsatzplus & starker US-Dynamik
    Foto: adobe.stock.com
    • Q1/2026-Umsatz: 3.124 TEUR, damit leicht über Vorjahr (+1% vs. 3.084 TEUR).
    • USA als Hauptwachstumstreiber: +11% in EUR (+23% in lokaler Währung); Markt gilt als margenstark, kurzfristig gebremst durch Instrumenten‑Lieferverzögerungen.
    • EMEA gesamt rückläufig: -7% (1.582 TEUR), aber Deutschland +15% und Spanien +19%; Aktivitäten im Nahen Osten temporär eingeschränkt durch geopolitische Lage.
    • Starke Zuwächse in APAC: +50% (vor allem China, Taiwan, Korea); LATAM stabil mit +2% (u.a. Peru, Puerto Rico); regionale Diversifikation stärkt Resilienz.
    • MDR‑Meilenstein erreicht: Klasse IIb‑Zertifizierung für alle LOQTEQ‑Bestandsprodukte erteilt – Vertriebsfähigkeit in CE‑Märkten über die Übergangsphase hinaus bis 2027 gesichert, erhöht Planungs‑/Investitionssicherheit.
    • Ausblick: Vorstand bleibt trotz geopolitischer Unsicherheiten zuversichtlich für 2026 aufgrund der regulatorischen Fortschritte, der Dynamik in den USA und der robusten Entwicklung in Kernmärkten.

    Der Kurs von aap Implantate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,98 % im Plus.


    aap Implantate

    -1,94 %
    +4,00 %
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    +69,11 %
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    -25,24 %
    -84,29 %
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    ISIN:DE000A3H2101WKN:A3H210
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