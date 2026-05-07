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    ROUNDUP

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    Suss startet erwartet schwach - Aufträge treiben Aktie aber auf Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • Bestellrekord im ersten Quartal bei 149,3 Mio
    • Aktie klettert auf Rekordhoch und +129 Prozent
    • Umsatz minus 31 Prozent Ebit sank auf 3,7 Mio
    ROUNDUP - Suss startet erwartet schwach - Aufträge treiben Aktie aber auf Rekord
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec ist wie erwartet mit deutlichen Rückgängen ins Jahr gestartet. Allerdings setzt das Management um Chef Burkhardt Frick auf die stark anspringenden Aufträge. Ein Bestellrekord im ersten Quartal und die Aussichten auf weitere Orders ließen den Manager den Jahresausblick bestätigen. Die Anleger griffen beherzt zu und ließen die zuletzt schon stark gelaufene Aktie auf ein weiteres Rekordhoch steigen.

    Für das Suss-Papier ging es mit 90,95 Euro auf einen Bestwert. Gegen Mittag stieg der Kurs um fast zehn Prozent auf 89,30 Euro. Im laufenden Jahr hat er um 129 Prozent zugelegt. Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Jefferies sprach von einer immensen Überraschung beim Auftragseingang, dessen hohe Dynamik anhalten dürfte. Es sei ein Quartals-Rekordwert erreicht worden. Auch die Profitabilität lobte er, bei etwas geringeren Umsätzen.

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    Die Bestellungen zogen in den drei Monaten bis März im Jahresvergleich um fast 70 Prozent auf 149,3 Millionen Euro an. "Auf Basis des von uns erwarteten Auftragseingangs in den kommenden Quartalen bestätigen wir die Umsatzprognose von 425 bis 485 Millionen Euro", hieß es vom Management im Zwischenbericht.

    Im ersten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 31 Prozent auf 86,5 Millionen Euro zurück, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. Suss hatte bereits darauf eingestellt, dass es vorübergehend eine Flaute bei den Erlösen geben werde. Im zweiten und dritten Quartal des Vorjahres waren die Bestellungen mau ausgefallen. Der Erlös des ersten Quartals soll aber nun der Tiefpunkt des laufenden Jahres gewesen sein - bei allerdings weiter schwankenden Umsätzen in den folgenden Quartalen.

    Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte zu Jahresbeginn um knapp 84 Prozent auf 3,7 Millionen Euro ab, die entsprechende Marge (Ebit) brach von 18 auf 4,3 Prozent ein. Unter dem Strich fiel der Gewinn von 16,6 auf 2,5 Millionen Euro./men/niw/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 18.644 auf Ariva Indikation (07. Mai 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +31,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +80,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Mrd..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von -34,72 %/-5,46 % bedeutet.




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