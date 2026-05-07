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    AKTIE IM FOKUS

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    Schwache Diagnostik lastet schwer auf Siemens Healthineers

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien Siemens Healthineers fast ein Fünftel im Minus
    • Diagnostik in China schwächt Wachstum auf 4,5–5,0 Prozent
    • Kurs seit 2021 halbiert, 17 von 23 raten zum Kauf
    AKTIE IM FOKUS - Schwache Diagnostik lastet schwer auf Siemens Healthineers
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den in diesem Jahr bereits um fast ein Fünftel gesunkenen Papieren von Siemens Healthineers hat sich nach der Quartalsbilanz am Donnerstag der Abwärtsdruck verstärkt. Mit einem Abschlag von 4,6 Prozent auf knapp 34 Euro waren die Aktien hinter Hannover Rück der größte Verlierer im Dax. Allerdings ging das Minus des Rückversicherers auf den Dividendenabschlag zurück.

    Die Papiere des Herstellers von Medizintechnik verhinderten gegen Mittag einen Rückfall auf das tiefste Niveau seit mehr als sechs Jahren nur knapp. Anhaltende Probleme der Labordiagnostik-Sparte in China sowie die wieder steigende Inflation lassen den Medizintechnikkonzern für das laufende Geschäftsjahr pessimistischer werden. Der Umsatz dürfte 2025/26 auf vergleichbarer Basis nur noch um 4,5 bis 5,0 Prozent steigen. Zuvor hatte das Unternehmen ein Wachstum von 5,0 bis 6,0 Prozent in Aussicht gestellt.

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    Die Senkung der Prognose für den Umsatz basiere auf dem Segment Diagnostik, schrieb Sven Kürten von der DZ Bank in einer ersten Einschätzung. "Diagnostics enttäuscht erneut deutlich" Ein Rückgang des vergleichbaren Wachstums um 6,5 Prozent und eine Marge vor nur 0,9 Prozent zeigten, dass die strukturelle Schwäche auf dem chinesischen Absatzmarkt ausgeprägter sei als erwartet.

    Mit einem Kursverlust von fast einem Viertel im Börsenjahr 2026 zählen Siemens Healthineers zu den größten Verlierern im Dax. Noch schlechter schnitten nur Qiagen und SAP ab. Vom Rekordhoch vom November 2021 hat sich der Kurs mittlerweile halbiert. Auf dem niedrigen Kursniveau raten derweil 17 von 23 Analysten, die laut Bloomberg die Aktien bewerten, zum Kauf beziehungsweise zum Übergewichten im Portfolio. Verkaufsempfehlungen gibt es dagegen laut Bloomberg derzeit nicht./bek/nas/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,81 % und einem Kurs von 246,2 auf Tradegate (07. Mai 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 37,87 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +51,65 %/+81,39 % bedeutet.




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