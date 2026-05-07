Der nächste OpenAI-Rivale? Investoren wetten Milliarden auf diese KI-Firma

Die Dynamik ist bemerkenswert. Erst Ende des vergangenen Jahres lag die Bewertung noch bei rund 4,3 Milliarden US-Dollar nach einer 500-Millionen-Dollar-Runde. Anfang dieses Jahres folgten weitere 700 Millionen Dollar bei einer Bewertung von etwa 10 Milliarden US-Dollar. Nun verdoppelt sich dieser Wert erneut in kurzer Zeit. Laut Angaben des Finanzberaters HF Capital hat sich die Bewertung innerhalb weniger Monate mehr als vervierfacht.

Das chinesische KI-Start-up Moonshot AI hat in einer neuen Finanzierungsrunde rund 2 Milliarden US-Dollar eingesammelt, wie Bloomberg berichtet. Damit steigt die Bewertung des Unternehmens auf mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Getrieben wurde die Runde vor allem von der Beteiligung des Food-Delivery-Konzerns Meituan über dessen Venture-Einheit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Umsatzwachstum durch Kimi-Chatbot

Im April erreichte Moonshot nach Angaben aus dem Umfeld einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von über 200 Millionen US-Dollar. Treiber sind vor allem Abonnements für den KI-Chatbot Kimi sowie Unternehmenslösungen auf Basis eigener Modelle.

Das Start-up positioniert sich damit im globalen Wettbewerb gegen Anbieter wie OpenAI und Anthropic. Es setzt auf ein Mischmodell aus Endkundengeschäft und Unternehmenslizenzierung.

Investoren setzen auf chinesische KI

Die Beteiligung von Meituan unterstreicht das wachsende Interesse chinesischer Konzerne an KI-Start-ups. Ein Vertreter der Investmenteinheit Long-Z Investments bestätigte die Beteiligung an der Runde.

Parallel dazu entsteht in China ein intensiver Wettbewerb um führende KI-Anbieter. Andere Start-ups wie DeepSeek, MiniMax und Zhipu AI erzielen ebenfalls Milliardenbewertungen und ziehen internationale Aufmerksamkeit auf sich.

Gründer mit Big-Tech-Vergangenheit

Moonshot wurde von Yang Zhilin gegründet, einem ehemaligen Professor der Tsinghua-Universität. Er arbeitete zuvor bei Meta Platforms und Google. Das Unternehmen verkauft gestaffelte Abo-Modelle für seinen Chatbot und bietet seine Technologie auch Unternehmenskunden an.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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