Privatversicherer HanseMerkur verzeichnet Kundenzuwachs

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Privatversicherer HanseMerkur hat vergangenes Jahr einen Kundenzuwachs verzeichnet. Die Zahl der sogenannten Krankenvollversicherten - also der klassischen Privatversicherten - stieg zum Vorjahr um 6,6 Prozent auf rund 334.000, wie die HanseMerkur mitteilte.

Die Entwicklung lag deutlich über dem Branchenschnitt: Laut dem Verband der Privaten Krankenversicherung hat die Zahl der Vollversicherten insgesamt um 0,5 Prozent auf rund 8,8 Millionen zugenommen.