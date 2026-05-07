Himax Technologies Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 07.05.2026

Die Himax Technologies Aktie konnte bisher um +30,48 % auf 13,700€ zulegen. Das sind +3,200 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Himax Technologies ist ein taiwanischer Anbieter von Display-Treiber-ICs und Imaging-Lösungen für Smartphones, Automotive, TVs, AR/VR und Industrie-Displays. Kernprodukte: TDDI-, AMOLED-, Automotive- und 3D-Sensing-Chips. Starke Position in Nischen- und Automotive-Displays. Wichtige Wettbewerber: Novatek, Synaptics, Samsung, BOE-Tochterfirmen. USP: breite IP-Basis, enge OEM-Beziehungen, Stärke bei Automotive- und AR/VR-Treibern.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Himax Technologies investiert war, konnte einen Gewinn von +102,96 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Himax Technologies Aktie damit um +39,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +76,77 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Himax Technologies auf +97,12 %.

Himax Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +39,09 % 1 Monat +76,77 % 3 Monate +102,96 % 1 Jahr +106,02 %

Informationen zur Himax Technologies Aktie

Stand: 07.05.2026, 12:56 Uhr

Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,20 Mrd. € wert.

Q1 2026 EPS Exceeded Guidance Range, Both Revenue and GM At the High End of Guidance Range Issued on February 12, 2026Company Q2 2026 Guidance: Revenues to Increase 10.0% to 13.0% QoQ, Gross Margin is Expected to be around 32%. Profit per Diluted …

25.2 cents per ADS payable on July 10, 2026TAINAN, Taiwan, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Himax Technologies, Inc. (Nasdaq: HIMX) (“Himax” or “Company”), a leading supplier and fabless manufacturer of display drivers and other semiconductor …

So schlagen sich die Wettbewerber von Himax Technologies

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. Microchip Technology notiert im Minus, mit -0,23 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,63 %. NXP Semiconductors verliert -0,43 %

Himax Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.