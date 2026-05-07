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    EUR/CNY

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    EUR/CNY stabil bei 8,00388 CNY

    EUR/CNY konsolidiert fast unverändert bei 8,00388 CNY.

    EUR/CNY - EUR/CNY stabil bei 8,00388 CNY
    Foto:
    EUR/CNY konsolidiert nahezu unverändert bei 8,00388CNY befindet sich in einer abwartenden Phase.

    EUR/CNY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,18 %
    1 Monat +0,57 %
    3 Monate -2,45 %
    1 Jahr -2,15 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 10.000CNY in EUR/CNY investiert, lag der Preis bei 7,825359CNY. Heute notiert EUR/CNY bei 8,00388CNY. Ihr Einsatz wäre nun 10.228,1CNY wert – ein Zuwachs von +2,28 %.

    Informationen zum Yuan

    Der Yuan (CNY), offiziell Renminbi, bedeutet „Volkswährung“ und ist Chinas offizielles Zahlungsmittel seit 1949. Mit den Reformen und der Öffnung der Wirtschaft gewann er enorm an globalem Einfluss. Der EUR-CNY-Kurs spiegelt heute nicht nur Handelsbeziehungen wider, sondern dient auch als Indikator für die wachsende Rolle Chinas in den internationalen Finanzmärkten.

    Ob ein Investment in EUR/CNY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/CNY

    -0,03 %
    -0,18 %
    +0,57 %
    -2,45 %
    -2,15 %
    +5,08 %
    +2,28 %
    +7,86 %
    -14,77 %
    ISIN:EU0001458304WKN:145830





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    Markt Bote
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