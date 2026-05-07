Silber mit Rally: +3,85 % in 24h auf 80,36 USD

+3,85 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,01 % 1 Monat +6,30 % 3 Monate -0,62 % 1 Jahr +135,19 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 80,36. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 26,60519USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 80,36USD ein Wert von 30.203,5USD geworden – ein Gewinn von +202,04 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert bullisches Silber-Sentiment. Berichte nennen Aufwärtsdrang, teils heute +7% (Beitrag 11) und Aussicht auf 100 USD. 14-Tage-Trend tendenziell aufwärts. Treiber: schwächerer USD (DXY < 98), militärische Nachfrage sowie steigende EV-/PV-Nachfrage. Risiken: Substitution durch Kupfer, regulatorische Einflüsse. Jahresende-ATH möglich.