Silberpreis
Silber mit Rally: +3,85 % in 24h auf 80,36 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +3,85 % bei 80,36 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+13,01 %
|1 Monat
|+6,30 %
|3 Monate
|-0,62 %
|1 Jahr
|+135,19 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 26,60519USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 80,36USD ein Wert von 30.203,5USD geworden – ein Gewinn von +202,04 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert bullisches Silber-Sentiment. Berichte nennen Aufwärtsdrang, teils heute +7% (Beitrag 11) und Aussicht auf 100 USD. 14-Tage-Trend tendenziell aufwärts. Treiber: schwächerer USD (DXY < 98), militärische Nachfrage sowie steigende EV-/PV-Nachfrage. Risiken: Substitution durch Kupfer, regulatorische Einflüsse. Jahresende-ATH möglich.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|367,85EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|129,47EUR
|+0,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|268,00EUR
|+0,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|415,56EUR
|+4,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,35EUR
|+1,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|640,00EUR
|+4,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|385,72EUR
|+0,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,10EUR
|+0,87 %
|Long
|1
|0,00
|129,51EUR
|+0,87 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,903EUR
|-0,61 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.