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    Buy or Goodbye?

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    Infineon, Rheinmetall, Continental und Hensoldt - Die Analystenstimmen des Tages

    Infineon, Rheinmetall, Continental und Hensoldt: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Buy or Goodbye? - Infineon, Rheinmetall, Continental und Hensoldt - Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: BMVG

    JPMorgan hebt das Kursziel für Infineon an

    Infineon Technologies

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    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht sei nach der immensen Kursrallye durchaus schwierig gewesen, und der Chipkonzern habe auch nicht in jeglicher Hinsicht ganz überzeugt, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Nach Aufstockung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr mit starken Umsatz- und Margensignalen für das Schlussquartal dürften die Markterwartungen an 2027 und 2028 aber merklich steigen. Deshpande hob seine Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um bis zu fast 15 Prozent an.

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    Berenberg stuft Rheinmetall auf "Buy"

    Rheinmetall

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    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach finalen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Das Luftverteidigungsgeschäft sei der größte Lichtblick, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betonte die Auftragsbeschleunigung, die sich im zweiten Quartal und dem zweiten Halbjahr bei dem Rüstungskonzern abzeichne.

    Bernstein Research stuft Continental auf "Neutral"

    Continental

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    ISIN:DE0005439004WKN:543900
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    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Autozulieferer habe ein starkes erstes Quartal im Reifen- wie im Kunststoffgeschäft hinter sich, schrieb Harry Martin in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Dessen Erwartung, die Auswirkungen des Nahostkonflikts großteils kompensieren zu können, bestätige seine Einschätzung, dass die Aktien von Reifenherstellern eine gute Wahl in unsicheren Zeiten seien. Bei Continental sieht Martin aber Risiken durch einem potenziell enttäuschenden Verkaufspreis für ContiTech. Daher bevorzugt er die mit "Overweight" bewerteten Titel der Konkurrenten Michelin, Pirelli und Bridgestone.

    Warburg Research stuft Hensoldt auf "Buy"

    Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Das erste Quartal des Rüstungsunternehmens sei solide ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand wachse immer weiter.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

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