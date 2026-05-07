Eloro Resources gibt den Beginn eines erweiterten Diamantbohrprogramms bekannt, das auf positiven aktualisierten MRE-Ergebnissen im Iska-Iska-Projekt im Süden Boliviens basiert

- Erweiterungsbohrprogramm: Das Bohrprogramm 2026 in Iska Iska, das Teil des vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungsprozesses (PEA) ist, folgt auf den erfolgreichen Abschluss der aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) Ende April 2026. Seine Hauptziele bestehen darin, die in der aktualisierten MRE ausgewiesenen 85,17 Millionen Tonnen angezeigter Ressourcen mit einem Gehalt von 78,38 g/t Ag-Äquivalent und 945,43 Millionen Tonnen abgeleiteter Ressourcen mit einem Gehalt von 22,04 g/t Ag-Äquivalent strategisch zu erweitern und aufzuwerten.

- Definition der angezeigten Ressource: Gezielte Step-out-Bohrungen im Abstand von 50 m innerhalb des hochgradigeren Kernbereichs der potenziellen Startgrube mit dem Ziel, die anfängliche angezeigte Ressource weiter zu erweitern.

- Erweiterung in Streichrichtung und Tiefe: Untersuchung des Potenzials in Fallrichtung und Streichlänge bekannter hochgradiger Silber-Zinn (Ag-Sn)-Polymetall-Erzgänge, die seitlich und vertikal offen bleiben.

- Trenderweiterung: Weiterverfolgung der erfolgreichen Step-out-Bohrungen von 2024–2025, die den mineralisierten Bereich in Neigungsrichtung und entlang einer Streichlänge von etwa 1,4 Kilometern nach Osten und Westen erweitert haben.

- Auftragnehmer – Major Drilling Group: Major Drilling Group International Inc. ist dabei, zwei Diamantbohrgeräte zum Iska-Iska-Projekt zu mobilisieren, wobei in den nächsten drei Monaten voraussichtlich ein drittes Bohrgerät hinzukommen wird.

TORONTO, 7. Mai 2026 / IRW-Press / Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) („Eloro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn seines Erweiterungsbohrprogramms bekannt zu geben, das sich auf die Aufwertung und Erweiterung der hochgradigen Silber-Zinn (Ag-Sn)-Polymetallmineralisierung in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Iska-Iska-Projekt im Süden Boliviens konzentriert. Major Drilling Group International Inc. ist dabei, zwei Diamantbohrgeräte zum Iska-Iska-Projekt zu mobilisieren, wobei in den nächsten drei Monaten voraussichtlich ein drittes Bohrgerät hinzukommen wird .

Die Bohrkampagne umfasst 40.000 m Diamantbohrungen in etwa 75 Bohrlöchern und folgt auf das jüngste Definitionsbohrprogramm des Unternehmens , bei dem eine Mineralisierung über eine Streichlänge von etwa 1,4 Kilometern durchschnitten wurde. Zunächst werden 40 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 18.250 m gebohrt, gefolgt von etwa 45 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 21.750 m.

Tom Larsen, CEO von Eloro, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, unser Erweiterungsbohrprogramm zu starten, das nach der Veröffentlichung der erfolgreichen aktualisierten MRE Ende April einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Iska-Iska-Projekts darstellt. Die nächste Bohrphase bietet die Gelegenheit, zusätzliche angezeigte Ressourcen hinzuzufügen und unsere geplante PEA weiter zu untermauern.“

Herr Larsen fuhr fort: „Dieses Programm ist die Fortsetzung der Explorationsbemühungen, die zu den vielversprechenden Zielgebieten geführt haben, die im Rahmen der Explorationsarbeiten zwischen 2020 und 2025 erschlossen wurden. Darüber hinaus hat unser Explorationsteam vielversprechende Ziele in anderen vielversprechenden Gebieten wie Central, Porco, Huayra Kasa East, San Juan und Mina 2 identifiziert.“

Dr. Osvaldo Arce, P.Geo., Executive Vice President für Exploration und Lateinamerika-Operationen bei Eloro, fügte hinzu: „Es ist nun fast sechs Jahre her, seit wir mit der Exploration und den Bohrungen im mineralisierten System Iska Iska begonnen haben, einer echten Grassroots-Entdeckung, die sich mittlerweile zu einer der größten Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätten entwickelt hat, die im ergiebigen bolivianischen Zinn-Gürtel entdeckt wurden. Wir blicken optimistisch auf das geplante Bohrprogramm, da wir davon überzeugt sind, dass wir dieses sehr große mineralisierte System, das zu einer bedeutenden Entdeckung für Bolivien geworden ist, weiter ausbauen und aufwerten können.“

ERWEITERUNG DES BOHRPROGRAMMS

Die jüngste Mineralressourcenschätzung („MRE“) für Iska Iska, deren Ergebnisse von Eloro am 22. April 2026 veröffentlicht wurden, bestätigt ein großflächiges polymetallisches System mit einer angezeigten Mineralressource von 85,17 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 40 g/t Ag, die 109,53 Millionen Unzen Silber, 1,03 Millionen Tonnen Zink mit einem Gehalt von 1,21 % Zn, 0,60 Millionen Tonnen Blei mit einem Gehalt von 0,71 % Pb (78,38 g/t Ag-Äquivalent) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 945,43 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 8,5 g/t Ag, die 248,60 Millionen Unzen Silber, 4,72 Millionen Tonnen Zink mit einem Gehalt von 0,47 % Zn, 1,50 Millionen Tonnen Blei mit einem Gehalt von 0,16 % Pb, 290.000 Tonnen Zinn mit einem Gehalt von 0,03 % Sn und 1,21 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,04 g/t Au (22,04 g/t Ag-Äquivalent).

Das erweiterte Bohrprogramm ist besonders wichtig, um das volle Ausmaß der höhergradigen, als „angezeigt“ eingestuften Silber-Zinn (Ag-Sn)-Polymetall-Ressource zu definieren, die einen wesentlichen Einfluss auf den Gesamtgehalt und die Ressourcen für die vorläufige wirtschaftliche Bewertung („PEA“) hat.

Es werden detaillierte geologische und ingenieurtechnische Arbeiten durchgeführt, um die Grundwasserqualität und Kontaminationsrisiken weiter zu bewerten, geologische Gefahren vorherzusagen, die Mineralressourcen und ihre Förderkosten zu charakterisieren sowie geotechnische Informationen und Standorte für Abraumhalden für die geplante PEA zu ermitteln.

Obwohl das System mehrere Mineralien aus Silber-Zinn-Zink-Blei (Ag-Sn-Zn-Pb) enthält, stellt Silber (Ag) hinsichtlich seiner Verbreitung und seines wirtschaftlichen Werts ein Schlüsselmetall dar. Daher ist eines der Hauptziele des Erweiterungsbohrprogramms die potenzielle Erweiterung der angezeigten Ressource im zentralen Teil der Santa-Bárbara-Zufuhrzone. Die aktuelle angezeigte Mineralressource befindet sich im zentralen Teil der Santa-Bárbara-Zufuhrzone und wird auch weiterhin das Hauptziel für die Erweiterungsbohrungen im Jahr 2026 sein.

Das mineralisierte System bei Iska Iska ist von West nach Ost in vier Hauptdomänen unterteilt (Abbildung 1):

Der vorwiegend zinnhaltige (Sn) Bereich ist hauptsächlich im westlichen Teil des Systems entwickelt und umfasst sowohl flache als auch tiefere Mineralisierungen. Der polymetallische (Ag, Sn, Zn, Pb) Bereich befindet sich größtenteils im oberen Teil des zentralen und westlichen Abschnitts der Lagerstätte, mit lokalen Ausläufern der Mineralisierung in Richtung Osten, Südosten und Nordwesten. Der epithermale (Zn, Ag, Pb) Bereich befindet sich zwischen dem polymetallischen und dem vorwiegend zinkhaltigen (Zn) Bereich, und Die vorwiegend zinkhaltige (Zn) Zone erstreckt sich hauptsächlich über den östlichen bis südöstlichen Teil der Lagerstätte.

Abbildung 1: Panoramablick auf die Caldera des Iska-Iska-Projekts, der die vier Hauptmetalldomänen über eine Streichlänge von etwa 1,4 km zeigt

BOHRSTRATEGIE

Step-out-Bohrungen (systematische kontrollierte Erweiterung)

Die Step-out-Bohrungen im Abstand von 50 m konzentrieren sich auf die Erweiterung der angezeigten Ressource und die Bestätigung der Kontinuität der Mineralisierung über die derzeitigen Grenzen hinaus. Die Ziele sind Ag-Sn-Polymetall-Mineralisierungen, insbesondere aber vor allem silberhaltige Abschnitte, die bei früheren Bohrungen mit größeren Abständen durchschnitten wurden.

Ein weiteres Ziel des Step-out-Bohrprogramms 2026 ist es, auf eine geplante PEA hinzuarbeiten, die es ermöglicht, bei zukünftigen Tagebauentwürfen den Großteil der aktuellen Mineralressourcen außerhalb der derzeitigen Tagebauhüllen einzubeziehen.

Das Bohrprogramm 2026 umfasst 40.000 m, von denen etwa 85 % dem mineralisierten Gebiet Santa Barbara zugewiesen werden, während die verbleibende Bohrlänge auf andere potenzielle Gebiete außerhalb dieses Bereichs entfällt. Die Bohrungen werden an ausgewählten Standorten der Lagerstätte mit einer Kombination aus 100-m- und 50-m-Abständen für die Ressourcenkategorien „abgeleitet“ bzw. „angezeigt“ durchgeführt.

Die erste Bohrphase umfasst insgesamt 40 geplante Bohrlöcher, darunter Step-out-, Infill- und Explorationsbohrungen, mit einer Gesamtlänge von 18.250 m. Diese sind in Tabelle 1 aufgeführt, wobei die Bohrlochpositionen in Abbildung 2 dargestellt sind. Von den geplanten Bohrlöchern sind 22 mit einer Gesamtlänge von 10.500 m Step-out-Bohrungen, die in erster Linie auf silberdominante Mineralisierungen abzielen, die strategisch verteilt sind, um die angezeigte Ressource zu erweitern. Darüber hinaus sind 4 Explorationsbohrlöcher (2.250 m) geplant, um nach Erweiterungen in den wenig erkundeten Gebieten rund um die mineralisierte Zone Santa Barbara zu suchen.

Tabelle 1 und Abbildung 2 enthalten Einzelheiten zum Erweiterungsbohrprogramm der ersten Phase, das 40 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 18.250 m umfasst. Die anschließende Bohrphase II wird etwa 21.750 m umfassen und nach Auswertung der Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen der Phase I durchgeführt werden.

Tabelle 1: Erweiterungsbohrprogramm – Phase I

Bohrloch-ID Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe ü. M. Geplante Meter Ziel DSB-94 205157 7656097 4322 350 Polymetall DSB-95 205393 7656476 4186 350 Epithermal DSB-96 205269 7656070 4285 350 Polymetall DSB-97 205605 7656123 4109 500 Polymetall DSB-98 205303 7656039 4261 350 Polymetall DSB-99 205747 7656193 4088 550 Polymetall DSB-100 205677 7656157 4091 550 Polymetall DSB-101 205359 7655980 4214 550 Polymetall DSB-102 205676 7656051 4071 600 Polymetall DSB-103 205149 7656161 4344 500 Vorwiegend Sn DSB-104 205782 7656017 4045 550 Epithermal DSB-105 205216 7656193 4319 500 Polymetall DSB-106 205748 7655945 4048 550 Polymetall DSB-107 205251 7656268 4293 400 Polymetall DSB-108 205676 7655981 4057 500 Polymetall DSB-109 205291 7656233 4274 450 Polymetall DSB-110 205623 7656033 4084 200 Polymetall DSB-111 205305 7656351 4254 450 Polymetall DHK-32 205987 7656434 4120 500 Epithermal DSB-112 205305 7656422 4229 350 Epithermal DSB-113 205569 7656229 4138 600 Epithermal DSB-114 205416 7656210 4205 550 Polymetall DSB-115 205428 7656016 4185 350 Polymetall DSB-116 205517 7656316 4171 450 Epithermal DSB-117 205553 7656136 4133 550 Polymetall DSB-118 205535 7656087 4136 500 Polymetall DSB-119 205341 7656458 4206 350 Epithermal DSB-120 205217 7655909 4250 450 Epithermal DSB-121 205393 7656406 4207 500 Polymetall DSB-122 205218 7656264 4310 650 Vorwiegend Sn DSB-123 205146 7656263 4336 600 Überwiegend Sn DSB-124 205262 7656133 4292 500 Polymetall DSB-125 205042 7655945 4333 400 Polymetall DSB-126 204933 7656228 4329 650 Vorwiegend Sn DSB-127 205296 7656100 4266 450 Polymetall DSB-128 205340 7656069 4242 150 Polymetallic DSB-129 205570 7656016 4112 500 Polymetall DSB-130 205606 7656086 4102 500 Polymetall DSB-131 205288 7656122 4272 100 Polymetall DSB-132 205323 7656016 4243 350 Polymetall GESAMT 18.250

Anmerkung: Alle Bohrlöcher weisen einen Azimut von 225 Grad auf, ihre Neigungen variieren zwischen 50 und 85 Grad.

Abbildung 2: Lage der wichtigsten geplanten Bohrlöcher bei Iska Iska im Vergleich zum Ag-dominierten Bereich.

Tabelle 2: Zusammenfassung der angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen im optimierten Tagebau (April 2026)

Klassifizierung Tonnen Ag Ag Ag Zn Zn Pb Pb Sn Sn Au Au Millionen g/t Äq. g/t Moz % Mt % Mt % Mt g/t Moz Angezeigt 85,17 78,38 40 109,53 1,21 1,03 0,71 0,60 k. A. k. A. k. A. k. A. Abgeleitet 945,43 22,04 8,5 248,60 0,47 4,72 0,16 1,50 0,03 0,29 0,04 1,21

Quelle: Pressemitteilung von Eloro vom 22. April 2026.

ANGEZEIGTE RESSOURCEN – EIN KLARER WEG ZU EINER GEPLANTEN PEA

Ein herausragendes Merkmal der aktualisierten MRE für Iska Iska ist die Verteilung der Ressourcen im Verhältnis zur optimierten Tagebaugrenze. 284 Millionen Tonnen liegen räumlich innerhalb der aktuellen Tagebaugrenzen, darunter 85,2 Millionen Tonnen angezeigte Ressourcen mit einem Gehalt von 78,4 g/t Silberäquivalent. 181 Millionen Tonnen abgeleitete Ressourcen befinden sich neben und unterhalb der bestehenden angezeigten Ressource im selben geologischen Rahmen. Es handelt sich hierbei nicht um eine periphere oder marginale Mineralisierung, sondern sie befindet sich innerhalb der wirtschaftlichen Grenze, die bereits durch eine unabhängige Grubenoptimierung definiert wurde, und liegt zusammen mit den höhergradigen angezeigten Blöcken innerhalb der Santa-Barbara-Zone (Abbildung 3).

Abbildung 3: Isometrische 3D-Ansicht der Iska Iska Ultimate-Grube und der 83,2 Mio. Tonnen an angezeigten Ressourcen.

Die Nähe dieser abgeleiteten Tonnage zu den bestehenden Blöcken der angezeigten Ressource innerhalb derselben optimierten Grubenhülle und unter denselben strukturellen Bedingungen bedeutet, dass sie sich in einzigartiger Weise für eine Umwandlung durch gezielte Bohrungen eignet. Das Erweiterungsbohrprogramm für 2026 ist genau darauf ausgelegt, die für die Neuklassifizierung dieser Tonnagen erforderlichen Bohrabstände zu schließen. Erfolgreiche Bohrungen könnten die gesamte angezeigte Ressource potenziell erhöhen – eine entscheidende Veränderung, die die Wirtschaftlichkeit der PEA des Projekts wesentlich verbessern würde.

Abbildung 4: Schnittansicht von Iska Iska in Richtung Norden, die Oxid-, Übergangs- und Sulfidzonen zeigt.

Tabelle 3 zeigt die innerhalb der optimierten Grubengrenzen enthaltenen Ressourcenmengen und -gehalte, aufgeschlüsselt nach Ressourcenklassifizierung und Verwitterungszonen: Oxide, Übergangs- und Sulfidzonen, was die vertikale Zonierung des mineralisierten Systems von Santa Barbara widerspiegelt.

Tabelle 3: Mineralressourcen innerhalb der optimierten Tagebaugrenzen, nach Klassifizierung und Verwitterungszonen (Lithologie) im Iska-Iska-Projekt (MRE vom April 2026)

Qualifizierte Person

Dr. Osvaldo Arce, P.Geo., Executive Vice President für Lateinamerika bei Eloro und Geschäftsführer der bolivianischen Tochtergesellschaft von Eloro, Minera Tupiza S.R.L., sowie eine qualifizierte Person („QP“) gemäß National Instrument („NI“) 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Arce, der über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration und umfassende Bergbaukenntnisse in mehreren Ländern Nord- und Südamerikas verfügt, leitet das gesamte technische Programm und beaufsichtigt alle Feldarbeiten, die bei Iska Iska durchgeführt werden.

Eloro beauftragte sowohl ALS als auch AHK mit der Analyse der Bohrkerne; bei beiden handelt es sich um große, international akkreditierte Labore. Die an ALS gesendeten Bohrproben wurden sowohl in der Aufbereitungsanlage von ALS Bolivia Ltda in Oruro, Bolivien, als auch in der von AHK betriebenen Aufbereitungsanlage in Tupiza aufbereitet, wobei die Pulps zur Analyse an das Hauptlabor von ALS Global in Lima geschickt wurden. Die an AHK Laboratories gesendeten Bohrkernproben werden ebenfalls von AHK in Tupiza aufbereitet, wobei die Probenpulpe an das AHK-Labor in Lima, Peru, gesendet wird.

Silber (Ag), Zink (Zn) und Blei (Pb) werden mittels induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) unter Verwendung einer Vier-Säuren-Aufschlussmethode analysiert; Sn wird mittels Röntgenfluoreszenz (XRF) analysiert und Au wird mittels Feuerprobe an 50-g-Proben mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) analysiert. AAS misst absorbiertes Licht, um Elemente zu quantifizieren, während ICP-Verfahren wie ICP-OES oder ICP-MS emittiertes Licht oder Ionen messen, um Elemente zu bestimmen. XRF nutzt fluoreszierende Röntgenstrahlen, um Atome anzuregen und Röntgenstrahlen zu emittieren, die das Vorhandensein und die Konzentration von Zinn anzeigen. Die Probenmenge bei ICP liegt typischerweise zwischen 100 mg (0,1 g) und 1 g, bei AAS beträgt sie in der Regel weniger als 100 mg (0,1 g) und bei XRF idealerweise weniger als 75 µm.

Regelmäßig werden Vergleichsproben zwischen ALS und AHK als QA/QC-Kontrolle durchgeführt. AHK folgt denselben Analyseprotokollen wie ALS und wendet dieselben QA/QC-Protokolle an, mit Ausnahme von Sn, für das bei AHK eine Natriumperoxid-Fusion nach dem Verfahren „ “ (Fusion und Analyse) angewendet wird, gefolgt von ICP. Vergleichsanalysen der Sn-Ergebnisse von ALS und AHK zeigen keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Ergebnissen der beiden unterschiedlichen Analysetechniken.

Eloro wendet ein branchenübliches QA/QC-Programm an, bei dem Standards, Leerproben und Doppelproben in jede in beiden Labors analysierte Probencharge eingefügt werden, wobei ausgewählte Kontrollproben an ein separates akkreditiertes Labor gesendet werden. Die Kontrollergebnisse werden regelmäßig überwacht.

Über Iska Iska

Das polymetallische Silber-Zinn-Projekt Iska Iska ist ein über Straßen zugängliches, lizenzgebührenfreies Grundstück, das vollständig von Eloro Resources Ltd. kontrolliert wird und sich 48 km nördlich der Stadt Tupiza in der Provinz Sud Chichas im Departement Potosí im Süden Boliviens befindet. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an Iska Iska.

Iska Iska ist ein bedeutender polymetallischer Silber-Zinn-Porphyr-Epithermalkomplex, der mit einer im Miozän eingestürzten/wieder aufgetretenen Caldera in Verbindung steht und auf Gesteinen aus dem Ordovizium mit großen Brekzienröhren, dazitischen Kuppeln und hydrothermalen Brekzien liegt. Die Caldera hat Abmessungen von 1,6 km mal 1,8 km und eine vertikale Ausdehnung von mindestens 1 km. Das Alter der Mineralisierung entspricht dem von Cerro Rico de Potosí und anderen bedeutenden Lagerstätten wie San Vicente, Chorolque, Tasna und Tatasi, die sich alle entlang desselben allgemeinen geologischen Trends befinden.

Eloro begann am 13. September 2020 mit Untertage-Diamantbohrungen aus den Huayra-Kasa-Untertageanlagen in Iska Iska. Am 26. Januar 2021 gab Eloro bedeutende Ergebnisse der ersten Bohrungen am Santa Barbara Breccia Pipe (SBBP) bekannt, darunter das Entdeckungsbohrloch DHK-15, das 29,53 g Ag/t, 0,078 g Au/t, 1,45 % Zn, 0,59 % Pb, 0,080 %Cu und 0,056 % Sn über 257,5 m ab der Oberfläche ergab. Nachfolgende Bohrungen haben das Vorhandensein bedeutender Werte einer Ag-Sn-Polymetallmineralisierung im SBBP und im angrenzenden Central Breccia Pipe (CBP) bestätigt. Eine umfangreiche mineralisierte Zone, die entlang des Streichs und in Fallrichtung offen ist, erstreckt sich um beide großen Brekzienröhren herum. Kontinuierliche Kanalprobenahmen entlang der Wände des Santa Barbara-Stollens östlich des SBBP ergaben Durchschnittsgehalte von 164,96 g Ag/t, 0,46 %Sn, 3,46 % Pb und 0,14 % Cu über 166 m, einschließlich 446 g Ag/t, 9,03 % Pb und 1,16 % Sn über 56,19 m. Das westliche Ende des Stollens schneidet das Ende des SBBP.

Seit dem ersten Entdeckungsbohrloch hat Eloro eine Reihe bedeutender Bohrergebnisse im SBBP und der umgebenden mineralisierten Zone veröffentlicht, die zusammen mit geophysikalischen Daten eine ausgedehnte Zielzone definiert haben. Am 17. Oktober 2023 reichte Eloro den technischen Bericht gemäß NI 43-101 ein, der die erste abgeleitete Mineralressource (MRE) für Iska Iska umreißt und von dem unabhängigen Beratungsunternehmen Micon International Limited erstellt wurde. Die MRE wurde für zwei Bereiche angegeben: den polymetallischen (Ag-Zn-Pb) Bereich, der sich hauptsächlich im Osten und Süden der Lagerstätte Santa Barbara befindet, und den Zinn-Bereich (Sn-Ag-Pb), der sich hauptsächlich im Westen und Norden befindet.

Die am 23. Januar 2024 veröffentlichten metallurgischen Untersuchungsergebnisse einer 6,3 Tonnen schweren PQ-Bohrkern-Massenprobe, die repräsentativ für den höhergradigen polymetallischen (Ag-Zn-Pb) Domäne, ergaben einen deutlich höheren durchschnittlichen Silbergehalt von 91 g Ag/t im Vergleich zum gewichteten Durchschnittsgehalt der ursprünglichen Zwillingsbohrlöcher von 31 g Ag/t, was stark darauf hindeutet, dass der durchschnittliche Silbergehalt in den ursprünglichen Zwillingsbohrlöchern aufgrund der viel geringeren Probengröße wahrscheinlich deutlich zu niedrig angegeben wurde.

Das Unternehmen gab am 30. Juli 2024 bekannt, dass aktualisierte Modellierungen des potenziellen Startgrubenbereichs in der Zone Santa Barbara deutlich machen, wie wichtig es ist, weitere Bohrungen durchzuführen, um den Gehalt und die Ausdehnung der Mineralressource in diesem Gebiet besser zu definieren. Bereiche mit höhergradigen Ressourcen weisen in der Regel eine deutlich höhere Bohrdichte auf, doch die Bohrlöcher außerhalb des potenziellen Kerngrubenbereichs sind zu weit voneinander entfernt, um eine genaue Einschätzung des Gehalts zu ermöglichen.

Am 4. September 2024 gab das Unternehmen die Wiederaufnahme der Definitionsbohrungen im potenziellen Startgrubenbereich bei Santa Barbara bekannt. Der Schwerpunkt lag dabei auf einem Infill- und Step-out-Bohrprogramm, um die gesamte vertikale und laterale Ausdehnung der hochgradigen Zinn- und Silbermineralisierung besser abzugrenzen und die hochgradige Zinnmineralisierung nach Westen sowie die Silbermineralisierung in den zentralen und westlichen Teilen zu erweitern. Zudem sollten Lücken geschlossen werden, die im Mineralressourcenmodell von „ “ zuvor als niedriggradig oder als internes Abraumgestein eingestuft worden waren, und Bohrungen in einem dichteren Raster von 50 m x 50 m durchgeführt werden. Frühere Bohrungen haben gezeigt, dass Gebiete mit hochgradiger Mineralisierung in der Regel eine viel bessere Bohrdichte aufweisen, während die Bohrlöcher außerhalb des Kerngebiets zu weit auseinander liegen, um eine genaue Gehaltsschätzung zu ermöglichen. Diese erhöhte Bohrdichte ist besonders wichtig für die Abgrenzung der Ausdehnung der hochgradigen silber- und zinnhaltigen Strukturen sowie für die Einstufung der Mineralressourcen von „abgeleitet“ zu „angezeigt“, was einen wesentlichen Einfluss auf den Gesamtgehalt und die Ressourcen hat, die in die PEA einfließen werden.

Seit dem 4. September 2024 hat das Unternehmen im potenziellen Startergrubenbereich der Santa-Barbara-Zone in zwei getrennten Phasen der Diamantbohrungen 27 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 14.085,80 Metern zur Definitionsbohrung abgeschlossen. Diese Bohrungen haben weiterhin starke, breite Zonen und hochgradige Mineralisierungen mit guter Kontinuität sowohl im vorherrschenden Sn-Ag-Bereich im Westen (15 Bohrlöcher) als auch im vorherrschenden Ag-Zn-Polymetallbereich im Osten (12 Bohrlöcher) durchschnitten. Beide Zonen bleiben entlang und quer zum Streich sowie in Abwärtsrichtung offen.

Die Abschnitte von 151,47 g Ag/t auf 135 m in Bohrloch DSB-75; 66,90 g Ag/t auf 289,13 m in Bohrloch DSB-68; 126,10 g Ag/t auf 122,03 m, 127,49 g Ag/t auf 41,25 m und 49,71 g Ag/t auf 142,50 m in Bohrloch DSB-69; sowie 45,71 g Ag/t auf 81,00 m und 30,08 g Ag/t auf 255,75 m in Bohrloch DSB-70 bestätigen das Vorhandensein weiterer Silbervorkommen mit Gehalten von über 50 g Ag/t. Darüber hinaus belegen zinnreiche Abschnitte wie 1,39 % Sn auf 33 m, 0,74 % Sn auf 87 m, die in Bohrloch DSB-72 gefunden wurden, sowie 0,55 % Sn auf 49,5 m, 0,34 % Sn auf 91,5 m sowie 0,31 % Sn auf 103,5 m in Bohrloch DSB-74 belegen das Vorhandensein durchgängiger hochgradiger Zinnvorkommen in der Zone Santa Barbara. Und schließlich zeigen Abschnitte wie 1,41 % Zn auf 151,50 m in Bohrloch DSB-91, 1,77 % Zn auf 238,50 m und 1,72 % Zn auf 456 m in Bohrloch DSB-88, dass es auf dem Grundstück durchgehende Zn- (und Pb-)Erzadern gibt. Diese Ergebnisse haben die hochgradige Zinn-, Silber- und polymetallische (Ag-Sn-Zn-Pb) Mineralisierung sowie die Ausdehnung dieses großen mehrphasigen hydrothermalen Systems bei Iska Iska um mindestens 200 m in seitlicher Richtung erweitert.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Bergbauunternehmen mit einem Portfolio an Edel- und Basismetall-Liegenschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hält über seine bolivianische Tochtergesellschaft Minera Tupiza SRL eine 99-prozentige Beteiligung am Joint Venture und eine 100-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am hochprospektiven Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer epithermaler Porphyrkomplex klassifiziert werden kann – ein bedeutender Lagerstättentyp im Departement Potosí im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro sowie in den bei SEDAR+ eingereichten Unterlagen verfügbar. Iska Iska ist ein über Straßen zugängliches, abgabenfreies Grundstück. Eloro hält außerdem eine 82-prozentige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nordzentralen Mineralgürtel Perus etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte und der Goldmine La Arena befindet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

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Die Eloro Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 1,392EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.