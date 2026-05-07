UBS stuft Redcare Pharmacy auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum ersten Quartal von 53 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten habe sich besser entwickelt als erwartet, schrieb Olivier Calvet am Mittwochabend. Die Online-Apotheke könne Profiteur einer schlechten Konsumstimmung sein./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 47,56EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00 € , was eine Steigerung von +17,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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