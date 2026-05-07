UBS stuft Redcare Pharmacy auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum ersten Quartal von 53 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten habe sich besser entwickelt als erwartet, schrieb Olivier Calvet am Mittwochabend. Die Online-Apotheke könne Profiteur einer schlechten Konsumstimmung sein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 47,56EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 53
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: neutral
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