DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Continental mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl das Reifengeschäft als auch die Kunststoffsparte ContiTech hätten in einem guten ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Abspaltung von ContiTech sei zudem auf einem guten Weg./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 70,22EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
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