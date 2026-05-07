DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Continental mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl das Reifengeschäft als auch die Kunststoffsparte ContiTech hätten in einem guten ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Abspaltung von ContiTech sei zudem auf einem guten Weg./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 70,22EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00 € , was einem Rückgang von +-0,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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