DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BMW auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Autobauers hätten die Erwartungen überwiegend erfüllt, während die Marge im Kerngeschäft und der Barmittelzufluss ein wenig darüber lägen, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die Investitionen sollten den Höhepunkt erreicht haben und die Aufträge für die elektrischen "Neue Klasse"-Modelle seien hoch./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 82,82EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +20,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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