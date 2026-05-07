BERENBERG stuft Zalando auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatztrend bei dem Online-Modehändler wirke widerstandsfähig, schrieb Anne Critchlow am Mittwochnachmittag. Das erste Quartal habe mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen. Zalando habe eine klare Rolle zu spielen. Sie glaubt, dass KI-Lösungen es schwer haben werden, im Konsumentengeschäft eine störende Wirkung zu erzeugen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 20,16EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Anne Critchlow

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 53,00 € , was eine Steigerung von +164,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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