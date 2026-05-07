BASF Aktie heute im Minus (51,29€) - 07.05.2026

Die BASF Aktie ist bisher um -2,23 % auf 51,29€ gefallen. Das sind -1,17 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der BASF Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,22 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 51,29€, mit einem Minus von -2,23 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BASF-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,03 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BASF Aktie damit um -3,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,52 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BASF einen Anstieg von +17,62 %.

BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,62 % 1 Monat +3,52 % 3 Monate +9,03 % 1 Jahr +23,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BASF Aktie

Stand: 07.05.2026, 13:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursfantasie durch die geplante Ausgliederung der Agrarsparte mit Börsengang 2027 und Aussicht auf besseres Q2-Geschäft; Debatten über ein offenbar pausiertes oder reduziertes Rückkaufprogramm und dessen Einfluss auf die Kursentwicklung; Kritik an der Bewertung (KGV ~20) sowie an fehlender Dividenden-/Rückkaufwirkung; zudem Sorge wegen makroökonomischer Risiken (Energie/Inflation).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

Informationen zur BASF Aktie

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,82 Mrd. € wert.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Was lange als obskures Nischenmetall galt, ist heute systemrelevant für Verteidigung, Chemie und Energie. Antimon macht Panzergeschosse härter, Kunststoffe feuerfest und Batterien …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Solvay, Arkema und Co.

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,42 %. Arkema notiert im Minus, mit -2,49 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -2,91 %. Covestro ist heute unverändert Dow notiert im Minus, mit -2,29 %.

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Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.