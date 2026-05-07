EnviaM will Gaspreis für Kunden stabil halten
- EnviaM kauft Gas bis zu drei Jahre im Voraus
- EnviaM hält Gaspreise so lange wie möglich stabil
- Anschlussboom mit vielen Rechenzentren und PV Anlagen
CHEMNITZ (dpa-AFX) - Kunden von EnviaM müssen trotz der Krise im Nahen Osten und stark gestiegener Börsenpreise vorerst nicht mit höheren Kosten für Gas rechnen. "Wir werden die Preise so gut es geht und so lange wie möglich stabil halten", sagte Vertriebsvorstand Wolfgang Wirtnik. Das Gas werde bis zu drei Jahre im Voraus eingekauft, um sich gegen Preissprünge abzusichern.
Anders sehe das bei Neukunden aus, für die Gas kurzfristig neu beschafft werden müsse, erklärte Wirtnik. Sie müssten derzeit mit 10 bis 15 Prozent höheren Preisen rechnen.
Das decke sich mit dem bundesweiten Trend, informierte der Betreiber des Vergleichsportals Verivox. Seit Kriegsbeginn seien die Neukundenpreise für Gas um rund 20 Prozent gestiegen. Zahlten Neukunden Mitte Februar noch rund 8,1 Cent pro Kilowattstunde, seien es aktuell 9,8 Cent. Dabei hätten sich die Gaspreise in den letzten Wochen sogar wieder etwas erholt. Zwischenzeitlich hätten Neukunden im Schnitt 10,9 Cent pro Kilowattstunde zahlen müssen.
"Anschlussboom" im Stromnetz - Rechenzentren siedeln sich an
EnviaM beliefert rund 1,1 Millionen Kunden in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg sowie Thüringen mit Strom, Gas, Wärme und schnellem Internet. 2025 wurde dabei deutlich mehr Gas abgesetzt: 8.450 Gigawattstunden (2024: 7.300 GWh). Bei Strom ging die Menge dagegen deutlich zurück von 7.803 auf 6.717 Gigwattstunden. Laut Vorstandschef Stephan Lowis lag das vor allem am Weiterverkauf von Strom an Weiterverteiler wie Stadtwerke.
Insgesamt gebe es im Stromnetz im EnviaM-Gebiet einen "Anschlussboom", sagte Lowis. Täglich gingen bei der Tochter Mitnetz mehr als 100 Anfragen zu Netzanschlüssen ein - so viele wie vor einigen Jahren (2018/2019) pro Monat. "Das reicht von kleinen Photovoltaikanlagen auf dem Dach bis zu großen Rechenzentren."
Viel grüner Strom - Wärmewende hinkt hinterher
So gebe es etliche Anfragen von Großverbrauchern etwa für Rechenzentren und Industrieanlagen. Konkret nannte Lowis die Neuansiedlung von zwei großen Datenzentren von Amazon und der Schwarz-Gruppe. Zu vier weiteren Großprojekten gebe es konkrete Verhandlungen ebenso wie zu neuen Anschlüssen von Großkunden und Industriegebieten. Ein wichtiges Plus sei dabei die hohe Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie. Im Netzgebiet wird deutlich mehr grüner Strom eingespeist als verbraucht. Lowis: "Das ist ein klarer Standortvorteil."
EnviaM erzeugt auch selbst Strom. Mehr als die Hälfte (59 Prozent) stammen dabei inzwischen aus erneuerbaren Quellen wie Wasserkraft, Wind und Sonne. Anders sieht es bei der Wärmeversorgung aus - hier hinkt der Umstieg mit einem Anteil von gerade einmal 18 Prozent deutlich hinterher.
Netzbetreiber wappnet sich vor möglichen Angriffen
Damit die Energienetze mit den wachsenden Ansprüchen und der fortschreitenden Digitalisierung Schritt halten, wird auch in den kommenden Jahren kräftig investiert - allein in diesem Jahr rund 600 Millionen Euro. Zugleich wappnet sich die Unternehmensgruppe für vielfältige Bedrohungen. Dass Energienetze Ziel von Angriffen sein können, hatten mutmaßlich linksextremistische Brandanschläge im September und im Januar in Berlin gezeigt. Davon waren jeweils Zehntausende Haushalte teils über mehrere Tage hinweg betroffen. "Wir bereiten uns auf alles vor", betonte IT-Vorständin Sigrid Nagl. Dabei gehe es vor allem um den Schutz neuralgischer Punkte im Netz./hum/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 234,7 auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,52 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +29,80 %/+42,19 % bedeutet.
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Quelle Trader Zeitung 04.05.26
Amazon (i) setzt zum nächsten großen Coup an. Mit dem offiziellen Start von Amazon Supply Chain Services (ASCS) wandelt sich der Tech-Riese endgültig zu einem vollwertigen Logistikdienstleister für Dritte. Damit tritt der Konzern in direkte Konkurrenz zu etablierten Schwergewichten wie der DHL Group, DSV und Kuehne+Nagel. Der globale Markt für solche Dienstleistungen wird auf ein Volumen von mehr als 1,3 Bio. USD geschätzt, was Amazon enorme Wachstumsperspektiven eröffnet.
Die Cloud-Strategie für die Lieferlogistik-Welt
Das neue Angebot bündelt das gesamte Portfolio an Fracht-, Distributions-, Fulfillment- und Paketversandlösungen an einem zentralen Ort. Für Unternehmen jeder Größe bedeutet dies, dass sie genau jene hochentwickelte Infrastruktur nutzen können, die Amazons eigenen weltweiten Aufstieg angetrieben hat. Die technologische Parallele zur eigenen Erfolgsgeschichte ist dabei unverkennbar:
"Amazon bringt die Infrastruktur, die Intelligenz und die Skalierbarkeit seiner Lieferkettendienste – die sich über Jahrzehnte bewährt haben – überallhin zu Unternehmen, ganz ähnlich wie es Amazon Web Services für das Cloud-Computing getan hat", so Peter Larsen, Vice President of Amazon Supply Chain Services.
Starkes Momentum durch erste Großkunden
Das Vertrauen in die neue Dienstleistung ist bereits vorhanden. Führende Konzerne wie Procter & Gamble, 3M, Lands’ End und American Eagle Outfitters setzen auf die Logistiklösungen des E-Commerce-Riesen. Mit Kernangeboten, die von der Seefracht bis hin zur taggenauen AI-gestützten Prognose und Lagerplatzoptimierung reichen, bietet Amazon signifikante Effizienzvorteile. Für den Gesamtkonzern bedeutet ASCS nicht nur eine Diversifikation der Erlösströme, sondern eine erhebliche Stärkung des langfristigen Wachstums.
Fazit
Amazons Einstieg in den Markt für Drittanbieter-Logistik eröffnet erhebliche Wachstumschancen in einem Billionenmarkt. Indem das Unternehmen seine bewährte Infrastruktur öffnet, festigt es seinen Burggraben signifikant. Die Synergien aus Skalierbarkeit und Datenintelligenz schaffen eine starke Wettbewerbsbarriere, zumal man konsequent auf Automation in der Logistik setzt – in den Lagern sowie zunehmend bei der Auslieferung auf der letzten Meile.
https://www.ariva.de/aktien/amazon-aktie/news/amazon-unterschaetzter-chip-gigant-warum-der-markt-das-11989522
Quelle Trader-Zeitung 30.04.26
Amazon: Der Dominator der KI-Ära wächst um 28 % bei AWS. Die vier wichtigsten Erkenntnisse für die Zukunft!
Amazon (i) hat mit seinen Ergebnissen für das erste Quartal 2026 die Erwartungen der Wall Street übertroffen. CEO Andy Jassy transformiert den Konzern in ein Kraftzentrum für künstliche Intelligenz und maßgeschneiderte Halbleiter. "Wir haben noch nie eine Technologie gesehen, die so schnell wächst wie KI", konstatierte Jassy.
Rekordgewinne bei weitreichenden Investitionen
Amazon meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 181,5 Mrd. USD, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn stieg dramatisch auf 30,3 Mrd. USD (2,78 USD pro Aktie) an, verglichen mit 17,1 Mrd. USD im Vorjahr – wobei hier ein Vorsteuergewinn von 16,8 Mrd. USD aus der Investition in Anthropic enthalten ist. Trotz des hohen Gewinns sank der Free Cash Flow auf rollierender Zwölfmonatsbasis (TTM) auf 1,2 Mrd. USD (gegenüber 25,9 Mrd. USD im Vorjahr). Dieser Rückgang ist primär auf die enormen Investitionen in Sachanlagen und Ausrüstung zurückzuführen, die um 59,3 Mrd. USD auf insgesamt 147,3 Mrd. USD stiegen. Diese Ausgaben reflektieren die gewaltigen Anstrengungen des Konzerns im Bereich der künstlichen Intelligenz.
1. Erkenntnis: AWS ist das Rückgrat der KI-Revolution
Die Cloud-Sparte AWS hat ihren Wachstumskurs erheblich beschleunigt. Mit einem Plus von 28 % im Jahresvergleich und einem Quartalsumsatz von 37,6 Mrd. USD erreichte AWS eine annualisierte Umsatzrate von 150 Mrd. USD. Die enorme Nachfrage spiegelt sich in einem beeindruckenden Auftragsbestand von 364 Mrd. USD wider – wobei der jüngste 100-Mrd.-USD-Deal mit Anthropic hierbei noch gar nicht eingerechnet ist. Laut Jassy profitiert AWS von starken Synergieeffekten. Da Kunden ihre KI-Inferenz dort betreiben wollen, wo ihre Daten und Anwendungen liegen, löst der KI-Boom gleichzeitig eine erhöhte Nachfrage nach AWS-Kernservices wie Speicher und Datenbanken aus. Die KI-Umsatzrate von AWS ist in nur drei Jahren auf über 15 Mrd. USD angewachsen – ein Tempo, das die ursprüngliche Einführung von AWS um das 260-fache übertrifft. Die Integration der neuesten OpenAI-Modelle in die Bedrock-Plattform markiert einen strategischen Wendepunkt. Amazon bietet seinen Kunden nun eine umfassende Auswahl an Modellen und festigt seine Position als bevorzugter Partner für Unternehmen, die generative KI-Anwendungen im industriellen Maßstab entwickeln wollen.
2. Erkenntnis: Amazon ist der aufstrebende Chip-Gigant
Eines der am meisten unterschätzten Highlights ist der Aufstieg von Amazon zum Halbleiter-Schwergewicht. Das Geschäft mit maßgeschaltetem Silizium – insbesondere die Trainium-, Graviton- und Nitro-Chips – erreichte eine annualisierte Umsatzrate von über 20 Mrd. USD und wächst im dreistelligen Prozentbereich. Jassy unterstrich die Bedeutung dieser Entwicklung deutlich: "Soweit wir das beurteilen können, ist unser maßgeschneidertes Chip-Geschäft nun eines der drei größten Rechenzentrum-Chip-Geschäfte der Welt, die Geschwindigkeit, mit der wir hierher gelangt sind, ist außergewöhnlich."
Besonders die KI-Chips Trainium2 und das seit Anfang 2026 ausgelieferte Trainium3 stehen im Fokus. Beide sind bereits weitgehend ausverkauft oder vollständig reserviert. Diese Chips bieten eine um 30–40 % bessere Preis-Leistung als vergleichbare GPUs. "In großem Maßstab erwarten wir, dass Trainium uns jedes Jahr zig Milliarden USD an CapEx ersparen wird und einen Vorteil von mehreren hundert Basispunkten bei der operativen Marge bietet, verglichen mit der Abhängigkeit von Chips anderer Anbieter", so der CEO.
Auch im CPU-Bereich setzt Amazon Maßstäbe. Meta hat sich verpflichtet, zig Millionen Graviton-Kerne einzusetzen, um rechenintensive Agentic-AI-Workloads zu bewältigen. Obwohl Amazon weiterhin eng mit NVIDIA kooperiert, betont Jassy die Notwendigkeit von Wahlmöglichkeiten. Die überlegene Preis-Leistung der Eigenentwicklungen sei sowohl für interne Zwecke als auch für externe Kunden ein entscheidendes Argument, um sich von der reinen Abhängigkeit von Drittanbietern zu lösen.
3. Erkenntnis: Effizienz durch Robotik und Physical AI im eCommerce
Im eCommerce setzt Amazon konsequent auf Automatisierung und intelligente Assistenz. Für das Jahr 2026 kündigte Amazon an, dass alle neuen großen Logistikzentren in den USA mit der neuesten Robotergeneration ausgestattet werden, was die Kosten pro Sendung weiter reduziert. Gleichzeitig revolutioniert der KI-Einkaufsassistent "Rufus" das Kundenerlebnis. Mit einem Engagement-Plus von 400 % hilft er nicht nur bei der Produktsuche, sondern kann Artikel autonom kaufen, sobald ein Zielpreis erreicht ist. Dies wird durch "Ultra-Fast"-Optionen wie "Amazon Now" ergänzt, das bereits in neun Ländern Lieferzeiten von unter 30 Minuten ermöglicht.
4. Erkenntnis: Amazon Leo ist eine fundamentale Milliarden-Geschäftserweiterung
Mit "Amazon Leo" (Project Kuiper) bereitet der Konzern den kommerziellen Start seiner Satellitenkonstellation vor. Durch die geplante Übernahme von Globalstar und eine strategische Partnerschaft mit Apple wird Amazon Leo bald Konnektivität direkt für iPhones und Apple Watches bereitstellen. Jassy sieht darin nicht nur einen neuen Dienst, sondern eine fundamentale Erweiterung des Ökosystems: "Wir betrachten dies als eine wahrhaft einmalige Gelegenheit, bei der jede uns bekannte Anwendung neu erfunden wird." Mit bereits über 250 Satelliten im All und bedeutenden Kapazitätszusagen von Regierungen und Unternehmen wie Delta Air Lines, AT&T sowie der NASA, entwickelt sich Leo zu einem künftigen Milliarden-Umsatzträger.
Fazit: Der Dominator der Inferenz-Ära
Die Ergebnisse des ersten Quartals machen deutlich: Amazon ist weit mehr als ein Profiteur des KI-Hypes. Durch die vertikale Integration – von eigenen Chips über die Cloud-Infrastruktur bis hin zur physischen Logistik-Robotik – positioniert sich das Unternehmen als der ultimative Gewinner der KI-Inferenz und der Physical AI. Jassy fasste die Ambition zusammen: "Wir befinden uns inmitten einiger der größten Wendepunkte unseres Lebens, wir sind gut positioniert, um die Führung zu übernehmen, und ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft für unsere Kunden und Amazon bereithält."