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    SuperQ Quantum schließt bedeutende Geschäftsvereinbarung mit AI Financial (AIFC) zur Implementierung von Post-Quanten-Sicherheit und Tokenisierung von Rechenkapazität

    SuperQ Quantum schließt bedeutende Geschäftsvereinbarung mit AI Financial (AIFC) zur Implementierung von Post-Quanten-Sicherheit und Tokenisierung von Rechenkapazität
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Calgary AB, Kanada – 7. Mai 2026 / IRW-Press / SuperQ Quantum Computing Inc. („SuperQ Quantum“, „SuperQ“ oder das „Unternehmen“) (CSE: QBTQ; OTCQB: QBTQF; FWB: 25X), ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der hybriden Quantentechnologien und Post-Quanten-Cybersicherheit, freut sich bekannt zu geben, dass mit der Firma AI Financial Corporation („AiFi“, vormals ALT5 Sigma Corporation) (NASDAQ: AIFC) eine Geschäftsvereinbarung beachtlicher Größe unterzeichnet wurde. AiFi ist ein international führendes Unternehmen für digitale Finanzdienstleistungen im B2B-Bereich und zwischen KI-Agenten (A2A).

     

    Absicherung von $WLFI-Vermögen und institutionellen Transaktionen im Wert von 8 Mrd. $

     

    AiFi wickelte im Jahr 2025 Transaktionen im Wert von 3,5 Mrd. USD ab und verbuchte über vier Jahre eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate (CAGR) von 66,5 %. Das Unternehmen bietet eine Blockchain-basierte Infrastruktur für digitale Vermögenswerte auf Unternehmensniveau. AiFi ist auf das Crypto-as-a-Service-Geschäft spezialisiert und Anbieter von Tools für den Handel (ALT5 Prime), den Zahlungsverkehr (ALT5 Pay) und die Verwahrung. Das Unternehmen hat sich sowohl im Fintech- als auch im Biotechnologiesektor einen Namen gemacht. Darüber hinaus konnte AiFi durch den strategischen Erwerb von World Liberty Financial ($WLFI)-Token im Wert von 1,5 Mrd. USD seine Vorreiterrolle im Wachstumsmarkt der USD1-Stablecoin-Abwicklung ausbauen. Mit der Einführung seiner KI-Initiativen im Februar 2026 weitet AiFi zudem seine Zahlungs- und Abwicklungsinfrastruktur auf den aufstrebenden KI-gesteuerten Handel aus. Diese massive Anhäufung von institutionellem Kapital – über fünf Jahre wurde ein Transaktionsvolumen von 8 Mrd. USD erzielt – schafft ein äußerst hochkarätiges Ziel für Hacker und Quantenangreifer, die sich auf die sogenannte „Harvest Now, Decrypt Later“-Praxis (HNDL) verlegt haben. AiFi arbeitet daher mit SuperQ nun im Bereich der kryptografischen Finanzsicherheit und der Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA) zusammen.

     

    Auftragsüberblick: von Verteidigung bis hin zu Dezentralisierung

     

    AiFi hat das Unternehmen damit beauftragt, seine SuperPQC-Lösungen (Post-Quanten-Kryptographie) für den Schutz seiner eigenen Systeme einzusetzen und zur globalen Benchmark für das quantenresiliente institutionelle Finanzwesen zu machen. Im Rahmen der Beauftragung soll auch die Hybrid-Quantum-Computing-Lösung Super in die Digital-Asset-Infrastruktur von AiFi eingebunden werden, um die Ausgabe von rechnergestützen Token zu ermöglichen. Beim Auftragsinhalt geht es im Wesentlichen um zwei Kernpfeiler:

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