BERENBERG stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen mit einem Kursziel von 87,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke arbeite daran, ihre Umsatz- und Gewinndynamik wiederherzustellen, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag. Im ersten Quartal sei der Erlöstrend solide gewesen. Wegen Skaleneffekten habe es auch bei der Profitabilität Fortschritte gegeben./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 47,36EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87,50

Kursziel alt: 87,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 87,50 € , was eine Steigerung von +86,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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