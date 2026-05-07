BERENBERG stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen mit einem Kursziel von 87,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke arbeite daran, ihre Umsatz- und Gewinndynamik wiederherzustellen, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag. Im ersten Quartal sei der Erlöstrend solide gewesen. Wegen Skaleneffekten habe es auch bei der Profitabilität Fortschritte gegeben./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 47,36EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 87,50
Kursziel alt: 87,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 87,50
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