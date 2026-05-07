RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Highlight des Quartalsberichts sei der im Vergleich zum Umsatz gut doppelt so hohe Auftragseingang auf dem nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt gewesen, der damit weitere Erholungssignale geliefert habe, schrieb Nick Housden in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Vor diesem Hintergrund sowie dank des Selbsthilfepotenzials und großzügiger Ausschüttungen an die Aktionäre erscheine die Aktie weiter günstig./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,57 % und einem Kurs von 42,11EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Nick Housden

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +18,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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