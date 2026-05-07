BARCLAYS stuft Argenx auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Argenx nach Zahlen mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Muskelschwäche-Medikaments Vyvgart sei im Jahresvergleich um 64 Prozent gestiegen und liege 9 Prozent über der Konsensschätzung, hob James Gordon am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung hervor. Die Pipeline sei weiterhin in der Spur./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 707,6EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 900
Kursziel alt: 900
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 900
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