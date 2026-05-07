RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Er habe nach dem Quartalsbericht seine Umsatzschätzungen für den Sportartikelhersteller ein wenig angehoben und rechne nun auch mit geringeren operativen Verlusten (Ebit) als bisher, schrieb Piral Dadhania in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT
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Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 25,50EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
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