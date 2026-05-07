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    BERENBERG stuft Hellofresh auf 'Buy'

    BERENBERG stuft Hellofresh auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Trion Reid ging am Mittwochnachmittag davon aus, dass das Ausbleiben negativer Überraschungen die Anleger beruhigt hat. Das Erreichen der Jahresziele hänge zwar von einem stärkeren zweiten Halbjahr ab, doch andauernde Investitionen in die eigenen Produkte sollten dies stützen. Die Bewertung der Aktien bleibe attraktiv unter der Annahme, dass die Gewinne eventuell wieder steigen./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:53 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 4,255EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Trion Reid
    Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 10
    Kursziel alt: 10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,00, was eine Steigerung von +136,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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