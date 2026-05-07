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    Fast-Food-Riese legt zu

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    Trotz schwieriger Marktbedingungen: McDonald's überrascht mit Wachstum

    McDonald's steigert Umsatz, Gewinn und globale Verkäufe deutlich. Trotz herausforderndem Umfeld wächst der Fast-Food-Konzern in allen Regionen.

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    Fast-Food-Riese legt zu - Trotz schwieriger Marktbedingungen: McDonald's überrascht mit Wachstum
    Foto: Weston Hancock - picture alliance / SOPA Images via ZUMA Press Wire

    McDonald’s hat im ersten Quartal 2026 in allen wichtigen Kennzahlen zugelegt. Die vergleichbaren weltweiten Umsätze stiegen um 3,8 Prozent. Besonders stabil zeigte sich das Geschäft in den Vereinigten Staaten sowie in den internationalen Kernmärkten, die jeweils um 3,9 Prozent wuchsen. In den Entwicklungs- und Franchise-Märkten lag das Plus bei 3,4 Prozent.

    Auch der Gesamtumsatz entwickelte sich deutlich nach oben. Die Erlöse stiegen um 9 Prozent auf 6,517 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis kletterte sogar um 12 Prozent auf 2,953 Milliarden US-Dollar.

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    Nach der Veröffentlichung der Zahlen reagierte der Markt positiv: Die Aktie stieg im vorbörslichen Handel um knapp 4 Prozent auf 295,32 US-Dollar (Stand 13:18 Uhr MESZ).

    McDonald's

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    ISIN:US5801351017WKN:856958
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    Milliardenschub im Systemgeschäft

    Besonders dynamisch entwickelte sich das globale Systemgeschäft. Die systemweite Umsatz legte um 11 Prozent zu, beziehungsweise um 6 Prozent währungsbereinigt, und überschritt damit die Marke von 34 Milliarden US-Dollar im Quartal.

    Über das Loyalty-Programm generierte McDonald’s in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 38 Milliarden US-Dollar an Systemumsätzen in 70 Märkten. Im Quartal selbst entfielen über 9 Milliarden US-Dollar auf loyale Kunden.

    CEO setzt auf Strategie aus einem Guss

    CEO Chris Kempczinski zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung. Er sagte: "McDonald's hat in diesem Quartal seine Ziele erreicht. Unser weltweites Umsatzwachstum von 6 Prozent zeigt, wie diszipliniert wir vorgegangen sind, und beweist, dass wir auch in einem schwierigen Umfeld Ergebnisse erzielen können."

    Er betonte zudem die strategische Ausrichtung des Konzerns: "Und es ist unser Bestreben, in allen drei Bereichen erfolgreich zu sein, das McDonald’s von anderen unterscheidet. Dank unserer Preis-Leistungs-Führerschaft, unserem bahnbrechenden Marketing und unseren innovativen Menüangeboten bieten wir unseren Kunden weiterhin genau das, was sie sich wünschen."

    Gewinn steigt trotz Sonderbelastungen

    Der Nettogewinn lag bei 1,983 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 6 Prozent. Der verwässerte Gewinn je Aktie erhöhte sich auf 2,78 US-Dollar, ein Plus von 7 Prozent.

    Belastet wurde das Ergebnis durch Restrukturierungskosten im Rahmen eines internen Modernisierungsprogramms. Ohne diese Sondereffekte hätte der Gewinn je Aktie bei 2,83 US-Dollar gelegen.

    Effizienz und Preissetzung treiben Ergebnis

    Trotz höherer Zinsaufwendungen und operativer Kosten konnte McDonald’s die Profitabilität steigern. Das Unternehmen profitierte dabei von höheren Franchise-Erlösen, starken Verkäufen in eigenen Restaurants und einem robusten internationalen Geschäft.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 249,6EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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