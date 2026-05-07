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    Bahn in Deutschland im April pünktlicher, doch jeder dritte ICE ist zu spät

    Für Sie zusammengefasst
    • Fernverkehr Pünktlichkeitsquote April 64,4 Prozent
    • Mehr als ein Drittel der Fernverkehrshalte zu spät
    • Nahverkehr Pünktlichkeitsquote April 89,1 Prozent
    Bahn in Deutschland im April pünktlicher, doch jeder dritte ICE ist zu spät
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat ihre Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr im Vergleich zum Jahresanfang deutlich verbessert - doch auch im April wurde mehr als jeder dritte Fernverkehrshalt zu spät erreicht. Die Pünktlichkeitsquote lag im Fernverkehr bei 64,4 Prozent, wie die Bahn auf ihrer Webseite mitteilte.

    Der bundeseigene Konzern kämpft seit Jahren mit der Pünktlichkeit, der Start ins laufende Jahr fiel dabei besonders schlecht aus. In der Regel ist die Pünktlichkeit im Winter etwas höher, weil dann weniger Menschen unterwegs sind. Im Januar lag die Quote aber nur bei 52,1 Prozent, im Februar bei 59,4 Prozent.

    Begründet wurden die schlechten Zahlen mit der maroden Infrastruktur, den vielen Baustellen im Netz sowie dem strengen Winterwetter. Für das gesamte Jahr 2026 hält die Bahn an ihrem Ziel von mehr als 60 Prozent Pünktlichkeit im Fernverkehr fest.

    Auch Nahverkehr pünktlicher als zu Jahresbeginn

    Als verspätet gilt ein Zug nach Bahn-Definition ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Zugausfälle werden in der Statistik nicht berücksichtigt.

    Im Nahverkehr lag die Pünktlichkeitsquote im April bei 89,1 Prozent - das ist der beste Wert im laufenden Jahr. Im Nahverkehr sind die Quoten stets deutlich höher als im Fernverkehr, unter anderem weil hier verspätete Züge aufgrund der Vielzahl an Verbindungen nicht so stark ins Gewicht fallen. Zudem sind die zurückgelegten Wege deutlich kürzer und die Züge damit nicht so anfällig für Verspätungen wie im Fern- und auch im Güterverkehr./nif/DP/jha






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